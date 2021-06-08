Предлагаем пуховчанам принять участие в фотоконкурсе домашних питомцев!

Предлагаем нашим читателям принять участие в новом фотоконкурсе для тех, кто любит домашних животных, «Я и мой питомец».

У многих из нас дома живет домашний питомец, а иногда даже несколько. Они, безусловно, самые милые и обаятельные. Давайте знакомиться!

Присылайте нам фотографии, где вас запечатлели с вашим домашним любимцем, на нашу электронную почту Puhnaviny@mail.ru и на наши странички в соцсети. Не забудьте подписать ваше имя, а также кличку питомца.

Самые оригинальные и красивые фото мы разместим на страницах газеты и в соцсетях!

Знакомимся с первыми участниками: