Коротко о разном 

Предлагаем пуховчанам принять участие в фотоконкурсе домашних питомцев!

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Предлагаем нашим  читателям принять участие в новом фотоконкурсе для тех, кто любит домашних животных, «Я и мой питомец».

У многих из нас дома живет домашний питомец, а иногда даже несколько. Они, безусловно, самые милые и обаятельные. Давайте знакомиться!

Присылайте нам фотографии, где вас запечатлели с вашим домашним любимцем,  на нашу электронную почту Puhnaviny@mail.ru и на наши странички в соцсети. Не забудьте подписать ваше имя, а также кличку питомца.

Самые оригинальные и красивые фото мы разместим на страницах газеты и в соцсетях!

 

Знакомимся с первыми участниками:

Пёсик Тимка. Фото Анастасии Саникович.

Кошка Туся. Фото Елены Мазалевской

Лабрадор Тесла. Фото Елены Максимовой

 

Кошка Феня очень любит позировать. Фото Глеба Сиротко.

Кот Чингиз. Фото Ульяны Белой.

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