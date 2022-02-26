ФПБ АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ БЕЛАРУСИ

ФПБ активно участвует в проведении голосования по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Об этом во время брифинга рассказал председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский. — О всесторонней поддержке референдума объявлено 29 января 2022 года на V пленуме Совета ФПБ наряду с принятием Декларации и старта общественной инициативы «Мы вместе — за Беларусь!». Одно из основных направлений совместной с крупнейшими общественными объединениями страны работы — наблюдение за ходом голосования. Для полного и достоверного контроля за ходом голосования в Минске в штаб-квартире Федерации профсоюзов работает Общественный информационный центр по наблюдению за референдумом. В режиме реального времени из всех регионов поступают сведения о том, что происходит на участках для голосования. Полученные данные центр аккумулирует и передает СМИ и общественности для создания объективной картины республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, — рассказал Виктор Малиновский.

По всей стране от профсоюзов работают почти 9 тысяч наблюдателей, в Минской области — более 1600 на 929 участках.

Высокая активность голосующих отмечена во всех регионах. Многие приходят семьями. Несмотря на возможность проголосовать на дому, люди почтенного возраста принципиально идут на участок, чтобы высказать свою позицию.

По данным Центризбиркома, в первые три дня досрочного голосования явка составила 24,07% в целом по стране. В Минской области — 24,23%.