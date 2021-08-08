Французская овчарка Дориан нашла в лесу Пуховичского района 70-летнюю бабушку

«Ангелы» 25 июля около 15:40 в лесу возле деревни Низовки нашли 70-летнюю местную жительницу Светлану Комлик, которую искали со вчерашнего дня. Героем дня стал Дориан, французская овчарка, отыскавшая пенсионерку.

Пожилая женщина ушла из своего дома в Низовке 23 июля и пропала. «Ангелы» вместе со спасателями МЧС, родственниками пенсионерки и местными жителями занимались поисками с 24 июля. И вот благодаря Дориану эти поиски наконец-то увенчались успехом.

Командир ПСО «Ангел» Сергей Ковган рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Бабушка очень больна, она инвалид первой группы, но, учитывая то, что провела в лесу двое суток, то чувствует себя относительно неплохо. Хотя и не может внятно пояснить, как и почему потерялась. Место, где женщину обнаружил Дориан, находится примерно в двух с половиной километрах от ее дома. Мы эвакуировали бабушку из леса и передали бригаде скорой помощи.

Сергей Ковган рассказал, что Дориан — французская овчарка босерон. Хозяйку Дориана зовут Настя. Девушка называет своего любимца Дор и уже три года берет с собой на учения «ангелов», где учит искать людей.

— Взяли вещи бабушки, дали Дору понюхать, и он побежал ее искать, — рассказывает Сергей Ковган. — Справился Дориан отлично. А наши ребята сразу с деревни Низовки отправились в Марьину Горку. Там нашли какой-то пакет пропавшего 83-летнего Эдуарда Березовского, который 22 июля ушел из больницы и пропал. Пакет — это зацепка. Будем искать дедушку.