«Футбол для дружбы» установил новый Мировой рекорд Гиннеса за наибольшее число пользователей на виртуальном стадионе

Проект «Футбол для дружбы» установил новый рекорд Мировой рекорд Гиннеса по числу пользователей на виртуальном футбольном стадионе. Увенчавшаяся успехом попытка установить такой рекорд была предпринята ими на основе многопользовательского симулятора F4F World.

В преддверии установления нового рекорда с призывом к юным участникам обратился Глобальный посол Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» и легенда бразильского футбола Роберто Карлос: «Давайте станем частью большого события. Все мы являемся участниками программы «ПАО Газпром»«Футбол для дружбы». Мы установим этот рекорд! Вперед!». Его обращение поддержали двукратные чемпионы России по футболу Евгений Алдонин и Дмитрий Сенников, лучший российский футболист 2004 года Дмитрий Сычев, а также посол российского женского футбола Елена Рыжкова. В поддержку выступили также звезды российских Instagram и Tik Tokсестры-близнецы Катя и Настя, а также Кирилл Колесников.

Многопользовательский симулятор Footballfor Friendship World(F4F World) был разработан в 2020 году специально для программы. С его помощью можно организовывать в режиме реального времени международные командные матчи. Начиная с 24 мая на платформе F4F World прошел Всемирный онлайн-чемпионат по «Футболу для дружбы» с участием в общей сложности 32-х команд и игроков из более чем 200 стран.

До этого «Футбол для дружбы» уже стал обладателем двух Мировых рекорда Гиннеса. В 2019 году программа установила рекорд за самую многонациональную футбольную тренировку в истории, состоявшейся 31 мая 2019 г. в Мадриде в рамках финальных событий Седьмого сезона «Футбола для Дружбы». Занятия, в которых тогда приняли участие представители 57 национальностей, провели глава Молодежной академии футбола Барселоны Микель Путч и бывший тренер молодежной сборной футбольного клуба «Барселона» Жозеп Гамбао,

5 декабря 2020 года в рамках заключительных мероприятий Восьмого сезона «Футбола для дружбы» был установлен Мировой рекорд Гиннеса за наибольшее число пользователей на футбольном онлайн-мероприятии. Юные игроки из более чем ста стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании приняли участие в цифровом футбольном мероприятии вместе со всемирно известными футбольными звездами.

Также уже в 2020 году в попытке установления рекорда участвовал чемпион мира, многократный победитель Лиги чемпионов и глобальный посол «Футбола для дружбы» Роберто Карлос. Кроме него в 2020 году участие в установке рекорда приняли шестикратная чемпионка мира по фристайлу Мелоди Доншет, двукратный чемпион мира по фристайлу Антон Павлинов, французский чемпион по фристайлу Андреас Цеткович, а также десятки футболистов и всемирно известных фристайлеров из разных стран.

Коммуникационное агентство АГТ-Медиа.