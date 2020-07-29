Футбол в помощь: корпоративные команды сыграют ради семьи из 9 детей-сирот, которые потеряли маму и дом в пожаре

15 августа в SOS-Детской деревне Марьина Горка пройдет Благотворительный корпоративный турнир по мини-футболу. Соревнование в юбилейный пятый раз соберет команды сотрудников компаний для борьбы за победу и помощи детям. В этом году все благотворительные взносы за участие будут направлены семье из 9 братьев и сестер, которые стали сиротами из-за пожара.

Дети попали в SOS-Детскую деревню Марьина Горка в декабре 2019. Две старшие девочки смогли спасти всех малышей из огня, но одна из них получила серьезные ожоги и сейчас нуждается в медицинской реабилитации и серьезных косметологических операциях; кроме того, детям необходима помощь психолога после пережитой физической и психологической боли, а также принадлежности для нового учебного года.

Традиционно в Благотворительном турнире участвуют корпоративные футбольные команды белорусских и международных компаний. Матчи пройдут на поле 17*27 метров с искусственным покрытием, состав команд — 3 игрока + вратарь, количество замен не ограничено. Сотрудники компаний и семьи игроков могут поддержать команды в качестве болельщиков. SOS-Детская деревня Марьина Горка готовит активности для детей и взрослых, а также позаботится о питании и воде для всех гостей. Турнир пройдет при участии отдела массового футбола АБФФ.

Победители Турнира будут награждены призовыми кубками, все команды-участники получат памятные награды. Специальным призом организаторы отметят и лучшего болельщика Турнира.

SOS-Детские деревни приглашают сотрудников компаний присоединиться к Благотворительному корпоративному турниру по мини-футболу и принимает заявки от команд. По вопросам участия можно связываться: Екатерина Быстрякова, специалист по работе с корпоративными партнерами; +375(29)1750507, Katsiaryna.Bystrakova@sos-by.org

SOS-Детские деревни Беларуси — благотворительная организация по помощи детям-сиротам и детям в тяжелой жизненной ситуации. В трех SOS-Детских деревнях (Боровляны, Марьина Горка, Могилев) растут 322 ребенка, потерявших родителей. Также организация работает над предотвращением социального сиротства, создает условия для инклюзивного обучения, помогает детям с онкозаболеваниями, а также женщинам с детьми, пострадавшим от насилия. Ежегодно помощь SOS-Детских деревень Беларуси получают более 4 000 детей.