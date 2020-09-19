ГАИ ищет очевидцев смертельного ДТП на дороге «Пережир-Лешница»

11 августа около 15:45 водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Volvo S40, регистрационный знак 5924РР-7, двигаясь по автодороге «Пережир-Лешница» в направлении деревни Лешница не справился с управлением, вследствие чего съехал в левый по ходу движения автомобиля кювет и опрокинулся. В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия пассажиры, находящиеся в автомобиле, с полученными ранениями были доставлены в УЗ «Марьиногорская ЦРБ». Пассажир 1968 года рождения от полученных травм скончалась на месте ДТП.

По данному факту Пуховичским РОСК в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.317 УК Республики Беларусь.

Просим граждан, которые обладают кокой-либо информацией о вышеуказанном ДТП, а также являющимся очевидцами, обращаться по тел 102.

Отдел ГАИ Пуховичского РОВД.