ГАИ ищет свидетелей и очевидцев ДТП

10.05.2021 года около 22.40 водитель автомобиля «Опель Зафира» (р.з. 2506 РС-5), двигаясь по автодороге М5 (Минск-Гомель) в направлении г. Минска, проезжая 39-й километр (вблизи аг. Дукора Пуховичского района) неправильно выбрал скорость движения, не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные условия, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в придорожный кювет, где опрокинулся. В результате ДТП двое пассажиров получили телесные повреждения, один из которых был доставлен для оказания медицинской помощи в БСМП г. Минска, а пассажир, находящийся на переднем пассажирском месте, от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Предварительно все участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

ОГАИ Пуховичского РОВД просит граждан, которые располагают какой-либо информацией о произошедшем ДТП, сообщить всю имеющийся информацию в ОГАИ Пуховичского РОВД.

Уважаемые граждане! Не допустите еще одной беды! Если Вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения или на проезжей части дороги находится пешеход в состоянии алкогольного опьянения, срочно сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону (8-029) 345-05-34 или GSM 102 (звонок бесплатный). Возможно, Ваша информация убережет жизнь одному человеку и не позволит сломать судьбу другому.