ГАИ призывает всех не быть равнодушными и сообщать о пьяных водителях

«Скажи равнодушию «нет» — позвони 102» — под таким девизом 18 декабря пройдет единый День безопасности дорожного движения.

Тема выбрана не случайно и освещает вопросы профилактики ДТП, совершаемые в состоянии опьянения. В этот день сотрудники милиции проведут выступления в трудовых коллективах и организациях. Кроме того, в магазинах, АЗС и кафе, расположенных вблизи автодорог будет осуществляться проверка наличия в продаже световозвращающих элементов.

Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, совершенных грубыми нарушителями, значительно выше по сравнению с остальными авариями. В полтора раза больше смертельных случаев и тяжелых травм у пострадавших. Наезды, столкновения и опрокидывания совершают нетрезвые водители независимо от погодных и дорожных условий, настигая свои жертвы в самый неожиданный момент. От пьяного за рулем можно ожидать что угодно, и самое страшное, в результате происходят ДТП, травмируются и гибнут ни в чем неповинные люди.

За 11 месяцев текущего года по вине нетрезвых водителей совершено 101 дорожно-транспортное происшествие, в которых 36 (!) человек погибли и 103 получили травмы различной степени тяжести.

Напоминаем, что действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

За повторное управление в состоянии опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

К слову, за указанный период на территории области стражами дорог задержано более 3 тыс. водителей в состоянии опьянения. Повторно в течение года выявлено – 168 фактов данного правонарушения, водители привлечены к уголовной ответственности.

На территории Минской области за 11 месяцев года зарегистрировано 231 ДТП с участием пешеходов, в которых 69 человек погибли и 171 получил травмы. С участием велосипедистов произошло 60 ДТП, в результате которых погибли 12 человек, 48 – получили травмы.

Что касается «пьяных пешеходных рекордов», то он у нас есть. Причем, такой, что его впору записывать в Книгу рекордов Гиннеса.

Так, 15 ноября около 18.20 часов неподалеку от населенного пункта Алексеевка (Минский район) водитель автомобиля «Форд Галакси» совершил наезд на местную жительницу 1980 г. р., которая двигалась во встречном направлении по проезжей части. В результате ДТП женщина с полученными травмами была доставлена в больницу, у пострадавшей были выявлены характерные признаки алкогольного опьянения. При медицинском освидетельствовании этиловый спирт обнаружен в крови в количестве (!) 6,29 промилле.

Безусловно, главная задача Госавтоинспекции предотвратить ДТП, напомнить нарушителям их заблуждения, но каждое грубое правонарушение, влияющее на безопасность дорожного движение должно быть замечено, а его нарушитель привлечен к административной ответственности согласно действующего законодательства Республики Беларусь.

Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части или вблизи нее нетрезвых пешеходов или велосипедистов, явно создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения, срочно сообщите в дежурную часть милиции по телефону 102 (звонок бесплатный). Возможно, ваша информация убережет жизнь одному человеку и не позволит сломать судьбу другому.

УГАИ УВД МИНОБЛИСПОЛКОМА.