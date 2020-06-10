Безопасность дорожного движения Закон и правопорядок 

ГАИ проводит профилактическую работу с детьми и родителями

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Накануне и в первые дни летних каникул в нашем районе, как и во всей республике, традиционно проводилось специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!» с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудники отдела ГАИ Пуховичского РОВД провели встречи с детьми в детских садах и школах, совместно с педагогами и родителями организовали творческие конкурсы с напоминанием основных правил безопасного поведения на дороге.

Особое внимание было сосредоточено на проведении профилактической работы с родителями. Госавтоинспекторы посетили трудовые коллективы, где выступили с информацией о причинах и последствиях ДТП с участием детей, напомнили о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, об ответственности за нарушения правил дорожного движения и о  необходимости личного примера правильного и безопасного поведения на дороге.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, и особенно во дворах.

Вадим  МАТУСЕВИЧ,

 старший  инспектор  ДПС отдела  госавтоинспекции Пуховичского  РОВД.

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