ГАИ района следит за тем, как водители совершают обгон

Сегодня в районе стартовала акция ГАИ «Безопасный обгон». Продлится она до 24 октября.

Водителю необходимо помнить: как бы Вы не спешили, ни в коем случае нельзя совершать обгон с правой стороны по обочине, даже если она свободна от машин и людей и хорошо просматривается. Очень часто ямы, выбоины и посторонние предметы становятся причиной изменения направления движения, столкновения с обгоняемым автомобилем и «вытеснением» его на полосу встречного движения. Перед началом обгона водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дорожного движения изменить направление и (или) снизить скорость движения.

Нарушителям правил обгона грозит штраф в размере от 54 до 270 рублей (от 2 до 10 базовых величин) с лишением права управления транспортным средством на срок до года или без лишения.

Нередки случаи, когда нарушение правил обгона приводит к более серьезным последствиям.

В ходе акции «Безопасный обгон» созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности по пресечению нарушений водителями правил обгона и маневрирования.

Уважаемые водители! Обдумывайте каждый свой маневр, будьте внимательны за рулем! Прежде чем совершать обгон — неоднократно убедитесь в его безопасности!

ОГАИ Пуховичского РОВД