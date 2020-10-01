ГАИ уделит особое внимание пешеходам

Со 2 по 12 октября на территории Пуховичского района пройдет республиканская профилактическая акция «Пешеход».

С начала года на территории Минской области зарегистрировано 161 ДТП с участием пешеходов, в которых 46 человек погибло и 119 травмированы.

С начала года с участием пешеходов на территории Пуховичского района зарегистрировано 9 ДТП с участием незащищенных участников дорожного движения (пешеходы – 7, велосипедисты — 2), в которых 2 (пешеходы – 1, велосипедисты — 1) человека погибли и 7 (пешеходы – 6, велосипедисты — 1) получили ранения.

В ходе профилактических мероприятий созданы рейдовые группы из числа сотрудников милиции общественной безопасности по ежедневной отработке в темное время суток населенных пунктов, прилегающих к автомобильным дорогам, также по выявлению пешеходов, велосипедистов, водителей гужевого транспорта, не соблюдающих Правила дорожного движения в части использования световозвращающих элементов.

В поле зрения сотрудников ГАИ — водители, не предоставляющие преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, а также случаи, повлекшие создание аварийной обстановки. Ко всем нарушителям будут применены самые строгие меры административного воздействия.

Напоминаем, что согласно статье 18.14 ч.6 КоАП Республики Беларусь, за невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки, а равно не предоставление лицом, управляющим транспортным средством преимущества в движении пешеходам наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин. Наибольший уровень пешеходного травматизма отмечается в осеннее — зимний период и доля аварий с участием пешеходов достигает 60-70% от всех ДТП. Такое положение обусловлено тем, что в это время года короткий световой день. При движении в темноте по неосвещенным дорогам водитель видит только ту часть дороги, которая освещена фарами автомобиля. При этом восприятие глазом световых контрастов становится хуже, чем при дневном свете, и труднее заметить пешеходов, велосипедистов и гужевой транспорт. Уже в ранних сумерках отчетливо видимые днем предметы блекнут, а после захода солнца становятся едва различимыми. А в условиях тумана или моросящего дождя невыразительная фигура человека полностью сливается с темнотой, и с места водителя становится практически невидимой.

Ситуация усложняется еще и тем, что пешеходы, как правило, думают, что тот, кто за рулем, их уже заметил. Проводимый Госавтоинспекцией следственный эксперимент позволил установить, что в темноте из салона автомобиля человек в темной одежде при ближнем свете фар различим лишь на расстоянии 25-30 м. При скорости 60 км/ч за одну секунду автомобиль проезжает около 17 метров. За это время водитель только успеет сообразить, что или кто перед ним. Затормозить или удачно сманеврировать не всегда бывает и возможно, в том числе из-за скорости, состояния дорожного покрытия, наличия других препятствий. Поэтому возникает существенная необходимость сделать пешеходов, велосипедистов, гужевые повозки, коляски и прочее как можно более заметными, для увеличения расстояния с момента обнаружения. Для этих целей широко используются специальные светоотражающие аксессуары (значки, подвески, ленты).

Правила дорожного движения обязывают пешехода при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток обозначить себя световозвращающим элементом (элементами, п.17.1 ПДД).

Что касается ответственности пешеходов согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Беларусь, то она такова:

— в отношении пешехода, который в темное время суток движется по проезжей части, не обозначив себя фликером, применяются штрафные санкции в размере от 1 до 3 базовых величин или предупреждение. Если нарушение им Правил дорожного движения повлекло создание аварийной ситуации, то размер штрафа составляет от 3 до 8 базовых величин. На сумму от 3 до 5 базовых величин штрафуется пешеход, если он находится на дороге в состоянии алкогольного опьянения. В случае если нарушение Правил дорожного движения повлекло причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, либо повреждения транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества, виновный подвергается штрафу от 5 до 20 базовых величин.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям не превышать скорость, соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными, особенно вблизи населенных пунктов, где в любое время на дороге может оказаться пешеход.

Пешеходам проявлять осторожность и внимательность в дорожном движении, особенно при переходе нерегулируемых пешеходных переходов. И таким важным элементом безопасности в темное время суток как фликер — не стоит пренебрегать! Фликер (светоотражательный элемент-СВЭ) на одежде — на сегодняшний день реальный способ уберечься от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький светоотражатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз. В черте населенного пункта ГАИ рекомендует пешеходам обозначить себя светоотражающими элементами на левой и правой руках, подвесить по одному фликеру на ремень и сзади. Таким образом, самый оптимальный вариант, когда на пешеходе находится 4 фликера. Какой фликер самый лучший? Покупайте фликер только белого или лимонного цветов. Именно они имеет наиболее оптимальную светоотражаемость для того, чтобы пешеход был заметен в темное время суток. Кстати, оранжевые зайчики, зеленые белочки, огненно-красные сердечки сложно назвать фликерами. Скорее всего — это яркие сувениры, которые так любят маленькие дети.

Необходимо обратить внимание на одежду, в которой Вы собираетесь выйти на улицу. Темные цвета делают пешехода, велосипедиста практически незаметными, особенно в пасмурную погоду, в сумерки. Вам необходимо приобрести светоотражающие элементы, которые могут быть размещены на сумках, куртках или других предметах. Такими же элементами безопасности следует оснастить санки, коляски, велосипеды.

Формы светоотражающих элементов различны. Значки и подвески удобны тем, что их легко переместить с одной одежды на другую. Самоклеющиеся наклейки могут быть использованы на различных поверхностях термоактивируемые наносятся на ткань с помощью утюга. Есть и специальные светоотражающие браслеты.

Вариантов много, и надо использовать эту возможность, приучать себя пользоваться таким доступным средством безопасности.

Также обращаем внимание и родителей на необходимость обозначения световозвращающими элементами юных участников дорожного движения! Фликеры должны быть как на одежде, так и на школьной сумке ребенка! Не будет лишним обозначить ребенка как спереди, так и сзади. В таком варианте несовершеннолетний пешеход будет в безопасности.

Но это всего лишь маленькая деталь, к которой еще, безусловно, необходимо знание и соблюдение Правил дорожного движения!

Уважаемые граждане! Не оставайтесь равнодушными! Если вы видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить в дежурную часть ГАИ Минской области на телефонную линию 102. Возможно, ваш звонок убережет чью-то жизнь!

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПУХОВИЧСКОГО РОВД.