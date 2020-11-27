ГАИ в выходные дни вновь уделит внимание водителям

с 27 по 30 ноября на территории Минской области пройдет профилактическая акция «Трезвый водитель».

Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения — одно из самых серьезных нарушений Правил дорожного движения. Статистика свидетельствует, что 5-10% ДТП, совершаемых по вине водителей, связано именно с этим правонарушением. Тяжесть последствий таких дорожно-транспортных происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями.

За 10 месяцев текущего года на территории Минской области 93 ДТП совершили водители в состоянии алкогольного опьянения, в результате которых 32 человек погибли и 97 получили травмы различной степени тяжести. За указанный период сотрудниками ГАИ было задержано 3046 водителей в состоянии опьянения.

С начала текущего года сотрудниками ОГАИ Пуховичского РОВД задержано 142 нетрезвых водителя.

Ежедневная сводка о задержании нетрезвых за рулем, указывают на недисциплинированность и безответственность водителей.

В ходе акции «Трезвый водитель» созданы рейдовые группы из числа сотрудников ОГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Несение нарядов милиции приближено к местам расположения объектов торговли спиртными напитками и увеселительных заведений (кафе, дискотеки, сельские клубы), массового отдыха, особенно в вечернее и ночное время суток.

Напоминаем!

Действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102 (звонок бесплатный). Ваша информация ОСТАНОВИТ БЕДУ!

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПУХОВИЧСКОГО РАЙОНА.