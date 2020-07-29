ГАИ завершит июль акцией «Скорость»

В целях активизации работы по укреплению транспортной дисциплины в части соблюдения водителями скоростных режимов, Госавтоинспекция Пуховичского района с 30 по 31 июля проводит профилактическую акцию «Скорость». В ходе мероприятия организован усиленный надзор за дорожным движением с применением гласного, негласного и смешанного контроля соблюдения водителями скоростных режимов.

Госавтоинспекция предупреждает, что в период акции «Скорость» к нарушителям-лихачам будут применяться меры административного взыскания в соответствии с действующим законодательством.

На каждой автодороге есть свои, так называемые, аварийные точки – места концентрации ДТП. В данных местах выставлены дорожные знаки, понижающие максимальную скорость и предупреждающие водителей об опасном участке. Но недисциплинированность некоторых водителей, лихачество и неправильно выбранная скорость становятся причинами съездов в кювет, опрокидываний, встречных столкновений. Все аварии по причине превышения скорости характеризуются тяжелыми последствиями.

Причины данного рода происшествий кроются в недисциплинированности, в отсутствии понимания и взаимного уважения между участниками движения. Водитель-лихач, как показала практика, рано или поздно попадает в происшествие. Именно такие водители становятся основными виновниками встречных столкновений, опрокидываний, съездов в кювет и наездов на препятствие.

И к сведению нарушителей!

Согласно ст.18.13 КоАП Республики Беларусь, за превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф составит 1 б.в., от 20 до 30 км/ч – 1-3 б.в., 30 и более км/ч – от 3-10 б.в. За повторное в течение года нарушение данного характера в отношении водителей применяется максимальное административное воздействие — лишение водительских прав сроком до 1 года.

P.S. Скорость — качество автомобиля, которое лежит в основе автомобилестроения, и в то же время скорость одна из главных причин дорожно-транспортных происшествий. Поэтому выбирать её нужно разумно и расчетливо, соответственно конкретным условиям движения. Неправильный выбор скорости для данных условий движения является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий, как в городе, так и на загородных дорогах.

Правила дорожного движения требуют от водителя выбирать скорость с учетом интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, дорожных условий, ширины и состояния проезжей части, видимости в направлении движения, атмосферных условий, рельефа местности, видимости и обзорности, состояния своего транспортного средства и характера перевозимого груза.

Дорожная обстановка во время следования автомобиля беспрерывно изменяется: после хорошо асфальтированного покрытия — участок с большой ямочностью. В пути возможен дождь, изменяющий сцепление шин с дорогой, и т.д. Все это обязывает водителя выбирать скорость движения, сообразуясь с дорожной обстановкой.

Автомобиль движется в различных дорожных условиях с постоянно меняющейся скоростью. В этих условиях водитель должен правильно выбирать безопасную дистанцию, чтобы избежать столкновения в случае торможения, движущегося впереди транспортного средства, а также необходимый интервал, обеспечивающий безопасное движение.

Несоответствие скорости движения дорожной обстановке вызывает значительное количество происшествий.

Во всех случаях скорость должна быть такой, чтобы при необходимости можно было своевременно замедлить движение или остановиться, применяя общепринятые приемы управления.

Госавтоинспекция призывает водителей к самодисциплине, ответственности и соблюдению ПДД!

ОГАИ Пуховичского РОВД