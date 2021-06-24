Гайдукевич: выступление Президента в Бресте — это честный ответ народа тем, кто принимает санкции

Выступление Президента в Брестской крепости — это честный и предельно понятный ответ от всего белорусского народа тем, кто принимает новые санкции в отношении Беларуси. Такое мнение корреспонденту БелТА высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

«Выступление Президента в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» — это честный, откровенный и предельно понятный ответ от всего белорусского народа тем, кто принимает новые санкции в отношении Беларуси вопреки всем нормам международного права, вопреки здравому смыслу и вопреки той роли, которую Беларусь играла и играет все годы для европейской безопасности, делая это с одной целью — поставить страну на колени, — отметил депутат. — Заставить ее отказаться от своей самостоятельной внешней и внутренней политики. И этот ответ — от всего народа, озвученный Президентом, прозвучал символически в цитадели, которую должна чтить вся Европа. Именно в Брестской крепости у многих руководителей вермахта тогда, в июне 1941 года, пришло понимание, что Советский Союз не победить».

По словам Олега Гайдукевича, именно тогда советские солдаты и офицеры приняли первый бой за безопасность и независимость, мир и стабильность всей современной Европы.