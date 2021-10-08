Где на Минщине найти вакансии с зарплатой больше 2000 рублей

Правда ли, что хорошо зарабатывать могут и не минчане, и не специалисты IT? Отвечаем сразу: правда. МЛЫН.BY нашел на сайте Республиканского банка вакансий больше 40 предложений о работе с зарплатой больше двух тысяч рублей.

Борисовский район

ООО «Борисовский завод системы теплообменов «ЯСИН БАТЭ» ищет кандидатов на должность переводчика китайского языка. Специалисту нужно хорошо разбираться как в письменном, так и в устном переводе. От соискателя — высшее образование, от работодателя — зарплата в размере 2400 рублей.

Несколько вакансий предлагает СЗАО «БЕЛДЖИ». Предприятию необходимы заместители директора по производству и по финансовым вопросам со знанием китайского и английского языков. Заявленная зарплата — 3400 рублей на первую позицию и 3300 рублей на вторую.

Вилейский район

Цифры доходят до 4800 рублей – именно столько предлагают инженеру по промышленному и гражданскому строительству первой квалификационной категории в «Бел-Пека Пэйнт» – иностранном частном производственно-торговом унитарном предприятии. Кандидат должен иметь высшее техническое образование в области строительство, пятилетний опыт работы на инженерно-технических должностях, а также знания в области строительства заводов. Есть еще один нюанс: соискателю нужно свободно владеть не только английским, но и персидским языком.

Дзержинский район

Сразу несколько высокооплачиваемых вакансий предлагает ОАО «Крутогорье-Петковичи». Нужны главный ветеринарный врач и главный агроном с опытом работы не меньше трех лет — специалистам готовы предоставить квартиру либо дом и платить 2700 рублей. Такая же сумма заявлена в вакансии на главного зоотехника, но условия работы там несколько иные: желаемый опыт работы не указан, работать придется шесть дней, а в качестве жилья предоставляется только комната в общежитии. На зарплату в 3000 рублей ищут заместителя директора. Условия все те же: опыт работы не менее трех лет, в качестве жилья — дом или квартира.

Инженер по наладке и испытаниям нужен в филиал ОАО «Белтрубопроводстрой» в Дзержинске. Правда, характер работ — временный, зато оплата труда весьма достойная — 3000 рублей.

Копыльский район

Предприятию «ПИК-Лесное» требуются инженеры-механики, а именно — соискатели на должность заместителя директора по механизации. Обязательное условие — наличие высшего образования. Заявленная заработная плата составляет 2200 рублей.

Крупский район

ЗАО «Хотюхово» ищут нового директора с высшим образованием. Готовы платить 2500 рублей.

Минский район

Заместитель директора по коммерческим вопросам нужен в ООО «ИнтерСтройПорталПлюс». Соискателю предлагают зарплату в 2262 рубля. Обязательное условие — высшее образование и опыт работы от пяти лет.

На зарплату в 3000 рублей ищут мастера строительных работ в Заславле. В обязанности будет входить различного рода благоустройство, укладка тротуарной плитки, озеленение частных участков. Кандидат должен прийти с опытом работы и навыками в дизайн-проектах.

ФК «Динамо-Минск» ищет сразу трех спортсменов-инструкторов на заработную плату 3000 рублей. Работать предстоит с мужской футбольной командой, преимуществом станет опыт выступления в зарубежных клубах. А в ФК «Ислочь» нужны уже четыре спортсмена-инструктора — зарплата та же.

Также 3000 рублей готовы платить руководителю проектов в ООО «ФЛОРЕНС КОМПАНИ». Обязательное условие — наличие высшего технического образования.

Самая высокооплачиваемая должность в 6000 рублей есть на предприятии «Современные бетонные конструкции» в деревне Таборы. Такую сумму будет получать директор: чтобы устроиться на эту должность, нужно иметь не меньше 10 лет опыта в сфере, знать английский язык и закончить бизнес-образование МВА.

Мядельский район

Есть высокооплачиваемая должность и в Мядельщине – напомним, этот район систематически занимает последние места в рейтинге средних зарплат. ОАО «Прудники-Агро» предлагает 2280 рублей кандидату на должность директора предприятия. Одно из требований — высшее образование.

Пуховичский район

Марьиногорский филиал РУП «Белтелеком» ищет специалистов на должность начальника. Кандидаты должны иметь опыт руководства коммерческих и некоммерческих организаций (кроме общественных объединений). Зарплата ­– 2184 рубля.

Слуцкий район

В сельскохозяйственный филиал «Слуцкого сыродельного комбината» требуется ветеринарный врач. Работать предстоит в деревне Знамя. Заявленная заработная плата — 3000 рублей.

Смолевичский район

В ООО «Штотц Торговый Дом» ищут главного бухгалтера со знанием немецкого языка. Работать предстоит в агрогородке Заболотье, зато предприятие выделяет жилой дом, а платить собирается 3000 рублей.

Много высокооплачиваемых вакансий предлагаетКитайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» в Смолевичском районе. Разыскиваются специалисты по различным направлениям. Например, требуются консультанты по финансовым и инвестиционным вопросам на зарплату от 2025 рублей. От кандидата ожидают наличие высшего образования (естественно) и знание китайского языка.

СЗАО «Авиационные технологии и комплексы» нужен инженер-программист микроконтроллеров конструкторского бюро. Предполагаемая зарплата — от 2055 рублей.

На такую же оплату могут рассчитывать претенденты на руководящие должности. АТК ищет начальника структурных подразделений по производству и эксплуатации в обрабатывающей промышленности, в области энергоснабжения, водоснабжения, сбора и обработки отходов, а также руководителя структурных подразделений по производству и эксплуатации в строительстве. От соискателей требуется высшее образование и опыт работы руководителем производственного коллектива в организации по разработке авиационной техники не менее 3 лет. Кроме того, предприятию нужен начальник отдела сбыта и маркетинга со свободным владением английским и китайским языками.

Значительно выше — 2777,78 рублей — готовы платить заместителю генерального директора. Помимо наличия высшего образования, от соискателя ожидают как минимум пятилетний опыт работы на руководящих должностях и свободное владение китайским языком.

Работу бухгалтера предлагает «Китайская корпорация инжиниринга САМС». Будут рады кандидатам с высшим образованием, опытом работы в строительстве и знанием китайского языка. Предлагаемая зарплата на этой вакансии — 2349,68 рублей. Эта же корпорация разыскивает начальника в производственно-технический отдел. Правда, нужен опыт работы в 15 лет — зато готовы платить 2700 рублей.

На зарплату в 3500 рублей может претендовать менеджер по региональному развитию в ООО «Чайна Телеком БЛР». Необходим опыт работы и знание китайского и английского языков.

Пожалуй, рекордсмен по зарплате в индустриальном парке — должность заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «МАЗ-Вейчай». Предполагается, что на этой должности специалист будет получать 5038 рублей. Кандидат должен иметь опыт работы не менее трех лет и уверенно знать китайский и английский языки.

Солигорский район

Редкая вакансия в этой подборке — на зарплату 2500 рублей требуются кандидаты с профессионально-техническим образованием. ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» ищет сварщиков и газорезчиков четвертой категории с пятилетним опытом работы. Правда, есть один нюанс: специалисты нужны для работы на территории России.