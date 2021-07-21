Где в Пуховичском районе принимают ягоды и какое предприятие является заготовителем?

Июль — время черничное. Пуховчане традиционно собирали и сдавали лесную ягоду. Для многих это дополнительный заработок, на который рассчитывали, ведь вливания в семейный бюджет от сдачи черники заготовителям не были лишними. Раньше в Пуховичском районе заготовительную кампанию проводило Пуховичское райпо. А что сейчас?

Я решила реализовать условное ведро черники. Получился самый настоящий черничный квест. Первым делом отправилась в Минский филиал областного потребительского общества «Приемо-заготовительный пункт», который находится в Марьиной Горке по улице Андреевская, 16. Из-за отсутствия сотрудников на территории я изучила информационные таблички на воротах весового помещения и внешнем ограждении территории. Стало понятно, что я нахожусь на территории в рабочие для пункта часы, однако заготовителей не было, и дополнительной информации о графике их работы также.

Посетив еще один пункт Минского филиала областного потребительского общества «Приемо- заготовительный пункт», который располагается на территории рынка, я также увидела замок на дверях. На входе — указатель с распорядком рабочего времени. Почему же тогда здесь закрыто, и мое ведро все еще при мне?

Чтобы узнать о том, где все же принимают ягоды и какое предприятие является заготовителем, я позвонила в сельские исполнительные комитеты. В Блонском сельисполкоме сказали, что магазинов, которые вели бы заготовку ягод, теперь нет. Такой же ответ мне дали в Блужском, Голоцком, Дубровском, Руденском сельских исполнительных комитетах и даже у соседей — в Червенском.

Поискала я информацию в интернете. В Марьиной Горке осуществляет свою деятельность ООО «Сеттон», на сайте которого указано, что в сферу деятельности входит закупка дикорастущей продукции, производство и оптовая торговля грибами и ягодами. Однако и в ООО «Сеттон» в телефонном разговоре сообщили, что заготовку ягоды черники закончили, о чем известили районный исполнительный комитет.

Обратившись непосредственно в отдел заготовок, внешнеэкономической деятельности и рынков «Белкоопсоюз», я узнала, что филиалы Минского областного потребительского общества в городе Марьина Горка все же начинают принимать ягоды. В скором времени будет общедоступен ценовой прейскурант на грибы и ягоды. На данный момент известно, что принимать будут только товарную ягоду. Так, чернику и другие сезонные ягоды вскоре можно будет реализовать в филиалах Минского ОБЛПО, которые находятся в городе Марьина Горка по улице Андреевская, 16 и на территории рынка. Надеемся, что замки с дверей этих пунктов будут сняты. И запрет на посещение леса тоже.

Марина РЫЖОВА.