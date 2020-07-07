Где в июле пройдут дни скидок

Торговые организации Минска в июле, как и прежде, проведут акции «Дни скидок», сообщили БелТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Магазины торгового центра «Столица» 18 и 19 июля предложат скидки до 50%.

ЦУМ 8-12, 15-19, 22-26, 29-31 июля будет продавать непродовольственные товары со скидками до 27%, продовольственные — дешевле на 5%. А 15, 22, 29 июля скидки составят до 50% на непродовольственные товары. Для держателей дисконтных карт 6, 13, 20, 27 июля предоставляется скидка 20%.

ГУМ приглашает за выгодными покупками по понедельникам, вторникам и пятницам: скидка 27% на непродовольственные товары, а также по четвергам и воскресеньям — 33% на эту же группу покупок. И универмаг предложит 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 июля снижение цен на 35% на непродовольственные товары стоимостью от Br35 за одну штуку.

Универмаг «Беларусь» 23-26 июля предоставит скидку 30% на непродовольственные товары и 10% на продовольственные, а также 6-8, 13-15, 20-22 июля — 25% на непродовольственные товары, 5% — на продовольственные. Для держателей дисконтных карт 4-5, 9-12, 16-19, 27-31 июля непродовольственные товары будут дешевле на28%, продовольственные — на 5%. В интернет-магазине весь июль действует скидка 28% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше Br3, при самовывозе предоставляется скидка, действующая в универмаге на момент покупки.

Торговый дом «На Немиге» проводит акции 8, 15, 22, 29 июля (скидки до 33% на непродовольственные товары). А также 4-7, 9-14, 16-21, 23-28, 30, 31 июля будут скидки до 28% на непродовольственные товары.

«Кирмаш» объявляет скидки каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье (30% на непродовольственные товары). А каждый понедельник июля — 33% на непродовольственные товары.

Торговый центр «Радзивилловский» обещает два раза в мае снизить цены — до 50% на отдельные группы товаров (подробная информация об акции будет размещаться на сайте организации). Также будут действовать акционные предложения «два по цене одного» и скидки на товары собственного производства, 30, 31 июля — минус 20% на непродовольственные товары.

В ОАО «Алеся» (ул.Старовиленская, 131, ул.Богдановича, 78, ул.Мясникова, 35) 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 31 июля — скидка 20%, а весь июль — 20% при единовременной покупке стоимостью свыше Br120.

В ООО «Старт-Х» (ул.Долгобродская, 26) дни скидок проходят каждую среду (20%), по вторникам предусмотрено снижение цен на20% для пенсионеров и многодетных семей.

Снижают цены на 15% «Северянка» (ул.Ангарская, 38) (на отдельные группы товаров каждые вторник, четверг и субботу),«Пальмира» (ул.Шугаева, 3/1) (весь месяц).

Магазин «1000 мелочей» (ул.Калинина, 1) приглашает за выгодными покупками каждый четверг (минус 20% на весь ассортимент, кроме товаров на других акциях). Весь июль пройдет со скидками до 30% на отдельный ассортимент товаров.

В магазине «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40) весь июль на отдельные группы товаров цены снижены от 15 до 30%.

Магазины «Гаспадар и Гаспадыня» (пр.Независимости, 131/1) снижает цены каждую среду на 22% на весь ассортимент, «Лянок» — каждые понедельник, среду и субботу на 18%.

В «Сантехоборудовании» (ул.Щербакова, 30) дни скидок (на все товары, кроме акционных, уцененных) проводятся 2, 9, 16, 23, 30 июля — 20%, 28 июля — 30%.

Фирменный обувной магазин «Луч» по адресу ул. Кирова, 4 предложит весь июль на отдельные группы товаров скидки от 15 до40%.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.