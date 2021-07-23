Где в Пуховичском районе можно купаться?

Государственное учреждение «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» напоминает о правилах купания в летний период.

В районе определено пять мест для купания: водоемы Михайловское, Материнское, агрогородка Дукора, деревни Узляны, пляж на реке Титовка в городе Марьина Горка. В остальных водоемах и реках купание запрещено.

Содержание территорий зон отдыха и качество воды постоянно контролируется специалистами ГУ «Пуховичский РЦГиЭ».

Так, 16 июля, при проведении испытаний двух последовательных проб воды от 7 июля и 12 июля, в воде водоемов Материнское, Михайловское, реки Титовка (пляж в городе Марьина Горка) выявлено несоответствие воды по Гигиеническому нормативу по микробиологическому показателю безопасности.

В указанных водоемах купание детей и взрослых приостанавливается до получения результатов лабораторных исследований воды об отсутствии возбудителей инфекций и инвазий, передаваемых с водой.

В связи с тем, что водные объекты представляют опасность для здоровья населения, запрещается торговля продуктами питания в местах массового отдыха населения на водоемах Материнское, Михайловское, реке Титовка.

Вода водоемов Дукора и Узляны отвечает требованиям гигиенического норматива по микробиологическим показателям,и купание в них не запрещено.

Также напоминаем об опасности купания в местах, которые не обследованы водолазами и не благоустроены (реки Птичь, Титовка, Свислочь, случайные водоемы).

На отдыхе у любого водоема надо особенно помнить о солнце. Под прямыми солнечными лучами можно находиться только рано утром или во время захода солнца. Необходимо иметь головные уборы, запастись питьевой водой.

Елена ГОНЧАРИК, врач-гигиенист.