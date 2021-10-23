«Генерал» из Сирии «кинул» жительницу Пуховичского района на 12 тысяч рублей

Пуховичский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, сообщили в УСК по Минской области.

В феврале 2021 года 55-летней жительнице Пуховичского района в социальной сети написал мужчина, представившийся генералом армии Сирии Луи Джонсом. На протяжении нескольких месяцев они поддерживали переписку, и однажды мужчина высказал желание приехать в Беларусь в отпуск. Но чтобы это могло случиться, женщине нужно было написать в ООН с просьбой отпустить его отдохнуть.

Затем от якобы представителя ООН потерпевшей пришло письмо, в котором содержалось требование за оформление документов перевести 545 долларов. В дальнейшем поступали и другие сообщения – о необходимости оплаты авиабилета, таможенных сборов, оплату посылок с документами. К примеру, в письме указывалось, что поскольку Луи генерал армии и дворянин, он должен лететь на самолете бизнес-классом.

На эти цели потерпевшая, которая очень хотела увидеться с другом по переписке, брала кредиты в банковских учреждениях и осуществляла международные переводы денежных средств на имя лица, указанного в сообщении возлюбленного. В общей сложности доверчивая женщина в несколько этапов перечислила более 12 тыс. рублей. Мужчина усыплял бдительность потерпевшей красочными рассказами о счастливом будущем и признаниями в любви, представлял радужные перспективы их совместной жизни. Когда женщина не смогла выполнить очередное предложение оплатить посылку (ей уже нигде не выдавали кредит), «генерал» внезапно пропал. Жительница Минской области обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая допрошена, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления.

Следователи просят граждан быть бдительными: злоумышленники, знакомясь в соцсетях, часто используют фальшивые данные и пытаются войти в доверие, чтобы завладеть денежными средствами потерпевших. Не доверяйте сообщениям подобных «сирийских генералов», «военных врачей из США» и не переводите денежные средства неизвестным лицам.