Гепатит убивает ежегодно более миллиона человек

Гепатит — болезнь, которую не случайно называют «чумой XXI века»: она убивает ежегодно более миллиона человек. Многие носители вируса долгое время могут даже не подозревать, что заражены, но при этом они передают гепатит другим людям. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня треть жителей Земли заражены вирусом гепатита.

За 1-е полугодие текущего года в Пуховичском районе зарегистрировано 8 случаев парентеральных вирусных гепатитов. Заражение в 6 случаях произошло половым путем, в 2 случаях — при употреблении наркотических средств и их аналогов.

Что нам нужно знать о гепатитах и о возможности уберечь себя от этой болезни?

Вирусные гепатиты — это инфекционные заболевания, развивающиеся при воздействии специфических вирусов на клетки печени и приводящие к их гибели. Наиболее хорошо изучены пять основных вирусов гепатита, называемых типами А, B, C, D, E.

Выделяют две большие группы вирусных гепатитов. Первая группа — гепатиты, заражение которыми происходит при употреблении инфицированных вирусом гепатита воды или пищевых продуктов. Это вирусные гепатиты А (болезнь Боткина) и Е. Вирусный гепатит А относится к числу наиболее широко распространенных в мире кишечных инфекций. Его раньше называли «болезнью Боткина», так как Сергей Петрович Боткин в 1888 году впервые высказал предположение об инфекционной природе «катаральной желтухи» человека. Вирусная природа болезни была доказана в 1937 году в США.

Вторая группа — вирусные гепатиты, передающиеся в результате контактов с кровью или выделениями инфицированного человека (например, при сексуальных контактах, попадании крови на незащищенную кожу или слизистые, использовании загрязненного оборудования при проведении инъекций), а также от матери к плоду. К ним относятся гепатиты В, С и D.

Наиболее эффективной мерой профилактики вирусных гепатитов А и В остается вакцинация. К сожалению, вакцины от гепатита С пока не существует.

Основными профилактическими мерами при вирусных гепатитах А и Е являются санитарно-гигиенические мероприятия.

Важно соблюдать следующие правила:

— Тщательно мойте руки с мылом под проточной водой перед приготовлением пищи, перед едой, после прихода домой с улицы, после посещения санузла.

— Не пейте сырую колодезную воду и воду из открытых водоемов. Отдавайте предпочтение бутилированной питьевой воде.

— Фрукты, ягоды, овощи обязательно мойте под проточной водопроводной водой.

— Регулярно проводите проветривание и влажную уборку жилых помещений, применяя различные моющие средства. Не реже одного раза в неделю мойте дверные ручки, краны, ручки для спуска воды в туалете моющим дезинфицирующим средством.

При профилактике вирусных гепатитов В, С, D:

— Исключите ранние и случайные половые связи.

— При половом контакте используйте презерватив.

— Не употребляйте наркотики.

— Проводите такие манипуляции, как маникюр, пирсинг и другие, только в специализированных салонах.

— Соблюдайте правила личной гигиены. Никогда не пользуйтесь чужими бритвенными и маникюрными принадлежностями, зубными щетками, полотенцами, расческами, мочалками.

И будьте здоровы!

Любовь ГРАНЧИК,помощник врача-эпидемиолога.