Гибель ребенка в Пуховичском районе: ЖКХ, где ты было все эти 8 лет?!

Трагедия, случившаяся в поселке Свислочь, нуждается в пояснении. Как могло статься так, что 10-летний Мирон Шайтанов оказался в ледяной западне почти 8-метрового колодца? Как была допущена взрослыми ситуация, приведшая к уходу из жизни ребенка? Где искать ответы: посреди заснеженных елей, в лесной чаще, в темной пасти бетонного колодца? Или в кабинетах и коридорах, бумажных файлах и росчерках чьих-то подписей? Вопросы, на которые придется отвечать…

Прибывая в поселок Свислочь, сразу можно обратить внимание на лесной массив. Он совсем рядом, через дорогу от жилых домов. Густой и покрытый обильным снегом лес — чем не место для лыжных прогулок и саней? Тропинка, ведущая от дома, где проживал Мирон, приводит сначала к забору «НПП Брандтрейда», а затем, петляя, уходит в снежное царство.

Тропинка от дома, где жил Мирон Шайтанов, ведёт прямиком в лес, расположенный за дорогой

Туда и направился воскресным днем юный четвероклассник, ведя за собой синие пластиковые ледянки. Этот путь несложно повторить и взрослому. Дорога приводит к небольшой, метров в 5 высотой, горке, расположенной в лесу. Сразу бросаются в глаза лужи воды, выкачанной накануне спасателями. И отпечатки ног на склоне: вчера их было очень много, взрослых подошв. Но не найти уже только детских следов, идущих вниз.

От расположенного рядом с лесом ООО «Брандтрейда» тропинка уходит направо, в лес...

Глядя на глубокое темное дно колодца, покрытого слоем льда, сложно представить себе ситуацию, в которой сюда вниз захотелось бы спуститься даже взрослому мужчине, не говоря о ребенке. Синие ледянки лежат на дне. Следствие наверняка восстановит картину событий. Можно лишь предполагать, что мальчик ступил на ненадежный лед, скрывавший толщу воды, для того, чтобы достать свалившиеся ледянки. И лед не выдержал.

… и приводит прямиком к горке, возле которой видны лужи воды, выкачанной накануне

Стоя у невысоких бортиков (примерно 30 сантиметров), ощущаешь то особое чувство заглядывающего в пропасть. Как тут не вспомнить известную фразу: «Если долго смотришь в бездну, бездна тоже смотрит в тебя». Любое неосторожное движение, поехавшая нога — и огромный бетонный желоб, заполненный водой, примет тебя в смертельные объятия. Так и случилось с Мироном, а лесная глушь не позволила взрослым услышать крики и прийти на помощь.

На льду в колодце видны синие ледянки

У соседей семьи Шайтановых на улице Партизанской глаза на мокром месте. Кто-то из мужчин, рассказывающих, что в начале 1990-х годов в этом колодце пробовали разводить карпов, не выдерживает и, махнув рукой, с севшим голосом отходит в сторону. Бабушка с внуком, одним из друзей Мирона, поспешно уходит в подъезд, как только ребенок начинает плакать, услышав имя приятеля. Но напоследок кидает фразу: «Уже столько раз просили местный сельский исполком закрыть все колодцы решетками. Мы давно опасаемся за жизни своих детей».

В местном сельском исполкоме Свислочи уверяют — никакой информации от населения о проблемах с незакрытыми колодцами не поступало

В Свислочском исполкоме найти руководство не удалось: все находятся на больничном. Управляющая делами сельского исполкома Людмила Гиринская отвечает, что ни в письменном, ни в устном виде подобных жалоб и обращений со стороны жителей поселков Свислочь и Дружный к ним не поступало.

— Мы делали большой отчет за 2020 год по всем заявлениям от граждан, поэтому о подобного рода информации можем говорить точно, — уверяет она.

Взрослому или ребенку так легко оступиться и упасть вниз. Или доверчиво ступить на ненадежный лёд, под которым метры и метры ледяной воды

Взяв для примера ветку (рост корреспондента 195 см, а ветки ~ 3 м) мы попытались понять, какая глубина воды, скрытой подо льдом

В итоге стало понятно, что из такой западни шансов выбраться у Мирона не было

Найти среднюю школу № 1 в поселке Дружный не составляет труда. Здесь две школы — одна для средних и старших классов, другая, поменьше, для учеников начальной школы. Девчонки и мальчишки выходят в ворота, садятся в школьный автобус, разбредаются по домам, обсуждая первый учебный день после окончания зимних каникул.

Вход в школу в поселке Дружный, где учился Мирон Шайтанов

Вот так же мог возвращаться домой и сам Мирон, среди ребятни нашлись несколько человек, которые знали мальчугана и дружили с ним. Их слова о друге — самые тяжелые эмоции дня в этой поездке. Дети говорят о нем в настоящем времени, а теплые слова на мгновение убрали весь накопившийся в окрестностях снег. Что до директора учебного заведения Лилии Щегловой, то ей невероятно тяжело говорить о Мироне Шайтанове, женщина с трудом удерживает эмоции. Под ее руководством почти полторы тысячи детей, но об ученике 4 «Б» она говорит с болью в голосе:

— Бабушка Мирона работала в нашей школе педагогом, занималась с детьми общим трудом. Его семью знаю лично, ведь в школе работаю с 1994 года, мама Мирона была нашей выпускницей. Мне приходилось бывать в гостях, мальчик считал меня другом, конечно, осознавая, что я директор школы. Поэтому придя на работу утром, до сих пор нахожусь в шоковом состоянии. Родители Мирона заботились о нем, он был учеником высоких способностей, это может подтвердить любой учитель, который занимался с ним. Всесторонне развит, любил разучивать стихи и так ярко и живо их рассказывал на утренниках в младших классах. Занимался греко-римской борьбой, был воспитанным и при этом таким открытым и позитивным. Никакие слова не помогут бабушке и родителям Мирона в такой ситуации. Самое страшное для человека — хоронить своего ребенка, это нарушение всех законов природы и человеческого бытия.

В 4 «Б» классе теперь пустое место за партой (на фото крайняя справа в переднем ряду)

В кабинете, где учится 4 «Б», стулья подняты на парты, как было у всех в детстве. Чисто и светло здесь. Уроки закончены у первой смены и все четвероклассники уже дома. Парта Мирона в первом ряду…

На улице довелось побеседовать с одной из родительниц, которые пришли в школу за детьми. Анастасия, так зовут женщину, рассказала, что эта горка известна среди местных жителей уже давно:

— Мне 30 лет, и я прекрасно помню, как подростком катались с нее на клеенках, шинах и санках. До этого колодца никому не было дела, и вот что из этого получилось!

Цена незаконченной работы

Оставив эмоции в Свислочи и Дружном, мы направились в райцентр, в Марьину Горку. Впереди следствие, которое детально проработает случившуюся трагедию и установит всех, кто причастен к несчастью. Мальчика не вернуть, но ведь можно спасти других детей. Для этого в нашей стране и существуют взрослые, облеченные властью, знаниями и полномочиями.

Логика подсказывала два объекта, где могут ответить на ключевые вопросы: водоканал и ЖКХ. Сначала наведались в районный водоканал, где удалось побеседовать с директором Иосифом Кучко. Как выяснилось, в январе 2019 от УП «Жилтеплосервис» (такая аббревиатура обозначает местное районное ЖКХ — Прим. Авт.) отделилось ГП «Пуховичский водоканал». Согласно передаточному акту, в поселке Свислочь за водоканалом числится только канализационно-насосная станция на улице Набережная. А вот тот самый колодец — без сомнений, вотчина ЖКХ.

И вот финальная точка маршрута по Пуховичскому району. УП «Жилтеплосервис», чьим директором вот уже год как является Вадим Костюк. Его слова и станут определяющим комментарием:

— Ранее на территории района было два предприятия жилищно-коммунальных служб. Одно находилось здесь и называлось «Жилтеплосервис», а второе располагалось в поселке Дружный — КУП «Жилкомуслуги-Свислочь». И так было до 2016 года, когда, в целях оптимизации, случилось объединение. Все на сегодняшний момент неиспользуемые очистные сооружения находились на территории, принадлежащей КУП.

Сейчас, в связи с трагедией, начали поднимать документы, чтобы выяснить, почему в нашем ведомстве нет информации по данному очистному сооружению, где и погиб ребенок. Причина выявлена — в 2012 году было проведено списание подобных очистных сооружений. Если говорить о нормах и требованиях, то необходимо выполнить определенные работы по тампонажу, разборке и демонтажу всего имеющегося оборудования. Вплоть до того, чтобы привести земельный участок в надлежащее состояние для дальнейшего использования по иным целевым назначениям.

— Значит ли это, что подобных работ никто не выполнил и на последующие 8 лет после списания данный колодец стал являть собой никем не контролируемую опасность?

— Да. Никаких требуемых мероприятий тогда сделано не было. И поэтому такая трагедия случилась. Это недосмотр, все тут очевидно. Мальчика не вернуть семье, слова здесь бесполезны. Единственное, что должна сделать наша организация в такой ситуации с этим объектом — завершить то, что было недоделано, в 2021-м и обезопасить людей от этого колодца.

— Жители Свислочи говорили, что в окрестностях есть еще колодцы без решеток. Такое возможно?

— На сегодняшние день есть должностные лица, вроде меня или директора водоканала. На начало каждого года производится инвентаризация средств. Каждый такой объект, состоящий на учете, ложится на нас несоизмеримой ответственностью. Есть такой телефон — 115, каждый человек может набрать эту службу и сообщить о проблеме.

Ребенка не вернуть. Нет утраты, страшнее этой, нет боли, которую можно сравнить с той, что испытывают родные и близкие Мирона. Мальчика, который занимался спортом, умел дружить, здорово декламировал стихи и наверняка часто улыбался.

Взрослые, по чьей вине в 2012 году не закрылся навечно колодец наверху злосчастной горки, ответят за преступную халатность. Объект, который исчез из ведомостей и отчетов, стал фантомом-невидимкой, принес смерть ребенка и этому нет оправдания.

Делом занимаются специалисты из Следственного комитета, общественность еще узнает об итогах этой ситуации. Но из этой трагедии важно усвоить одно: как же легко может навсегда оборваться детский смех и насколько важно взрослым помнить о своей ответственности за безопасность наших юных и пытливых соотечественников.

Источник: МЛЫН.BY.