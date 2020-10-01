Гибнут дети — какую опасность таят карьеры

В последнее время в новостях все чаще появляются сообщения о трагической гибели детей на карьерах. Так, в конце июля двое мальчиков 11 и 12 лет вблизи одной из деревень Ошмянского района играли внутри котлована, образованного после забора песка местными жителями. Когда дети находились в яме, произошло обрушение грунта. Ребят спасти не удалось…

В конце августа похожая трагедия произошла в Борисовском районе. Двоих 10-летних мальчиков засыпало песком. Спасти удалось только одного.

Эти трагические события стали предпосылками для проведения мониторингов карьеров по всей Минской области.

— На территории нашего района расположено четыре промышленных карьера, — отмечает начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Климашевский. — «Ровчак» и «Старинки» принадлежат УП «Жилтеплосервис» КХ. Самый большой карьер — «Ваньковщина» — занимает 42 гектара и находится на балансе ОАО «Нерудпром». Карьер «Холм-1» принадлежит КУП «Минскоблдорстрой». Он находится в стадии рекультивации и не разрабатывается.

Также в районе открыто пять внутрихозяйственных карьеров. Они принадлежат ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» и сельхозорганизациям района. Это, как правило, небольшие карьеры площадью до 1 гектара и глубиной добычи полезных ископаемых не более 5 метров.

Старший инженер группы организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пуховичского района Виталий Коваль посетил промышленные карьеры. Особое внимание в ходе мониторинга уделялось наличию факторов, создающих опасность жизни и здоровью людей, ограничению доступа к карьерам посторонних лиц, их освещению, а также наличию необходимых документов и предупреждающих знаков в местах, представляющих опасность.

— Следует отметить, что на объектах просматривается положительная динамика, и с каждым годом внимание руководителей к вопросам безопасности повышается, — отмечает Виталий Коваль. — Однако в очередной раз хочется напомнить гражданам, что карьеры должны эксплуатироваться в соответствии с разработанными проектами, а не как площадка для игр детей или зона для отдыха взрослых. Ни в коем случае нельзя игнорировать запрещающие знаки на входе в карьер, ведь на его территории существует ряд опасных факторов. И произошедшие трагедии это, к сожалению, подтверждают. Позаботьтесь о безопасности родных и близких: выбирайте для игр и отдыха специально отведенные для этого места.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.