Гигин: обновленная Конституция станет преградой вмешательству в политическую систему Беларуси

Обновленная Конституция станет преградой иностранному вмешательству в политическую систему Беларуси. Об этом заявил председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин в программе «Клуб редакторов» на телеканале«Беларусь 1», сообщает БелТА.

Историк отметил, что в Беларуси извлекли уроки из событий 2020 года и из победы над цветной революцией.

«Мы закладываем преграды для гибридной войны через политическую систему и манипулирование нашей системой, для иностранного вмешательства: запрет на финансирование любой политической деятельности из-за рубежа, запрет на любую двойную лояльность для политика — гражданство, вид на жительство в прошлом или настоящем другого государства», — отметил Вадим Гигин.