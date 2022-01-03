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Гигин: обновленная Конституция станет преградой вмешательству в политическую систему Беларуси

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Обновленная Конституция станет преградой иностранному вмешательству в политическую систему Беларуси. Об этом заявил председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин в программе «Клуб редакторов» на телеканале«Беларусь 1», сообщает БелТА.

Историк отметил, что в Беларуси извлекли уроки из событий 2020 года и из победы над цветной революцией.

«Мы закладываем преграды для гибридной войны через политическую систему и манипулирование нашей системой, для иностранного вмешательства: запрет на финансирование любой политической деятельности из-за рубежа, запрет на любую двойную лояльность для политика — гражданство, вид на жительство в прошлом или настоящем другого государства», — отметил Вадим Гигин.

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