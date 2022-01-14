Гигин: проект Конституции предусматривает варианты реализации права на народовластие

Изменения и дополнения в Конституцию предусматривают целый ряд возможностей реализации права граждан на народовластие. Такое мнение высказал журналистам председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин, передает корреспондент БелТА.

«Основной закон — это правило жизни для всей страны. И то, что в Бресте, Жабинке, Светлогорске, Могилеве или Витебске поднимаются одни и те же вопросы, свидетельствует о том, что, действительно, Конституция затрагивает интересы каждого. У людей — общее понимание того, как нам выстраивать и это обсуждение, затем принять Конституцию и по ней жить. Очевидна тенденция на расширение народовластия, прав гражданина, причем не таких, как на Западе, — только через процедуру. Наша Конституция предусматривает целый ряд возможностей реализации права на народовластие. Это не только выборы, это и гражданское общество, и взаимодействие судебной системы, и ряд других вариантов, которые предоставляются гражданам. Другой вопрос, что мы должны уметь пользоваться этим, и нам, безусловно, предстоит еще повышать свою гражданскую и политическую культуру», — считает эксперт.

Он отметил высокую степень гражданской мобилизации, которую демонстрируют диалоговые площадки по обсуждению проекта Конституции: люди приходят на встречи уже подготовленными, с конкретными предложениями, сами обозначают проблемы и вопросы, которые их волнуют. «Самое главное, что радует, это высокий уровень ответственности, который мы видим у наших граждан. На вчерашний день уже более 4 тыс. обращений поступило централизованно через систему учета предложений граждан. Мы видим, какие вопросы в первую очередь волнуют. Конечно, новшества, которые вносят изменения и дополнения в Конституцию: это Всебелорусское народное собрание (его полномочия, как оно будет формироваться, соотноситься с другими органами власти), это социальное государство. Вы видите, какая сейчас непростая экономическая и геополитическая ситуация в мире, и людей волнует, сохранит ли белорусское государство свое социальное лицо. Многие поддерживают идеологическую составляющую Конституции — борьбу за историческую память, традиционные ценности», — подытожил эксперт.