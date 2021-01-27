Гигин: ВНС — это модель открытого разговора, которую важно сохранить и развивать

В Минской области на диалоговых площадках обсуждаются не столько политические и конституционные вопросы, сколько отношения бизнеса и государственных структур, экономика и развитие регионов. Таким мнением с журналистами поделился декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук Вадим Гигин на областной диалоговой площадке по обсуждению актуальных вопросов развития страны и регионов, которая прошла в Червене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

«Активность людей в дискуссиях, которые возникают во время диалоговых площадок, достаточно большая, поэтому важно, что новый проект социально-экономического развития Беларуси в значительной степени учитывает предложения, которые ранее прозвучали от граждан, — рассказал Вадим Гигин. — На всех диалоговых площадках прослеживается региональная специфика. В Минской области не столько обсуждаются политические и конституционные вопросы, сколько отношения бизнеса и государственных структур, развитие сферы экономики и важный момент сбалансированного развития регионов, потому что общая тенденция идет к урбанизации, уменьшению количества занятых в аграрном секторе — все это требует решения».

«Диалог открыт для всех. Никто никого не ограничивает. Это говорит о том, что наша политическая система развивается. Думаю, что и после Всебелорусского народного собрания эту модель разговора между государственными структурами, политическими партиями, общественными организациями и гражданами надо сохранить. Ведь ВНС — это не только форум, а также общественная активность, которая сейчас высока. Ее надо развивать и сохранять ту свободную атмосферу обсуждения, во время которой министры, губернаторы свободно общаются с гражданами страны, узнают, что их волнует, и стараются решить имеющиеся проблемы».

На диалоговой площадке в Червене рассматривали актуальные вопросы развития социальной сферы в стране в ближайшие несколько лет.

«Поддержке многодетных семей, развитию медицины и образования, проблемам строительства жилья в регионе во время обсуждения уделили больше всего внимания. Все, что услышали, будем прорабатывать и выносить на рассмотрение», — отметил помощник Президента — инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

Наиболее актуальные вопросы, которые проработали участники диалоговой площадки, будут рассмотрены на VI Всебелорусском народном собрании.

Источник: БелТА