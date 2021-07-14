Главное правило у работников инспекции Министерства по налогам и сборам по Пуховичскому району — делать свое дело хорошо

О налогах и налогообложении мы разговариваем с Оксаной Траулько, которая более 30 лет проработала в инспекции Министерства по налогам и сборам по Пуховичскому району и знает, кажется, все тонкости и нюансы своего дела.

Разговор я начала с дилетантского вопроса: что будет, если государство откажется от налогообложения?

— Остановятся в развитии все сферы, финансируемые из бюджета. Например, перестанут функционировать системы бесплатного образования, здравоохранения. Будут проблемы в сфере ЖКХ. И о социальной поддержке придется забыть, ведь все в нашей жизни взаимосвязано, — говорит Оксана Владимировна. — И в основном люди это понимают. Налоговая культура наших граждан возрастает с каждым годом. Об этом свидетельствует и рост плательщиков: за последние три года их общее количество выросло почти на 240 субъектов. И лиц, которые упорно не хотят платить налоги, практически нет. Правда, еще есть те, кто пытается изобретать различные схемы, чтобы уменьшить суммы уплачиваемых налогов. Но с каждым годом это делать все труднее. В наш век технологий вся деятельность налогоплательщика на виду.

Уплата налогов — обязанность субъектов хозяйствования: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц. Дело налоговых органов — проконтролировать полноту уплаты налогов и своевременное их перечисление в бюджет.

— В настоящее время контрольная деятельность налоговых органов переориентирована на использование мер профилактического и предупредительного характера, — подчеркнула Оксана Владимировна. — Сейчас преобладают методы удаленного контроля, которые позволяют владеть ситуацией без вмешательства в текущую деятельность плательщика. Если смотреть на контрольную деятельность с точки зрения динамики происходящих изменений, то лидером будет камеральный контроль. Его преимущество — в предоставлении плательщику права на добровольное исполнение налогового обязательства без привлечения к административной ответственности. Работа камерального контроля строится на основе информационных систем. Эффект обеспечивается, например, благодаря системе «АИС «Учет счетов-фактур», одновременно препятствующей уклонению от уплаты НДС. Выявленные на ранней стадии нарушения позволяют плательщику в короткий срок исправить их, не доводя дело до наложения различных санкций.

В случае выявления в результате камерального контроля каких-либо несоответствий, плательщик получает уведомление, которое можно назвать своеобразной подсказкой, позволяющей ему откорректировать свои налоговые обязательства и уплатить налоги в бюджет.

Еще один метод контрольной работы — проведение мониторингов деятельности субъектов хозяйствования. Он предполагает наблюдение представителями налоговых органов за работой субъекта без вмешательства контролеров в хозяйственную деятельность. Это довольно действенный метод. В дни проведения мониторингов среднедневная выручка, как правило, превышает выручку, декларируемую плательщиком. Тем самым увеличивается сумма уплачиваемых налогов.

В ходе нашего разговора я попросила Оксану Владимировну рассказать, как она оценивает сложившуюся в нашей стране систему налогооблажения.

— Я бы сказала, что она оптимальна для той ситуации, в которой живет и развивается наше государство. Наши плательщики при определенных условиях могут сами избирать систему налогообложения. Кроме, конечно, подоходного налога, который уплачивают все занятые в экономике лица ежемесячно. Но его ставку также можно назвать оптимальной.

С последним доводом я согласилась, подумав, что действительно, тот подоходный налог, который мы выплачиваем сегодня, у подавляющего большинства людей не вызывает никаких негативных эмоций. Это действительно воспринимается как должное.

Затем наш разговор перешел на тему зарплаты «в конвертах». Если сами работники в большинстве своем не задаются вопросом сокрытия налогов, зачем тогда соглашаются?

— Здесь проблема не в работниках, а в работодателях, — уточнила Оксана Владимировна. — Основная причина нелегальных выплат заработной платы — нежелание работодателей платить налоги и соблюдать нормы трудового законодательства перед сотрудниками. С юридической точки зрения ответственность за данное правонарушение несет именно работодатель. С другой стороны, если сотрудник знает о неуплате налогов, он находится в преступном сговоре со своим работодателем. Теневая заработная плата лишает работника определенных ступеней его социальной защиты. Могут возникнуть и другие проблемы. Например, при декларировании доходов и имущества: в случае установления налоговыми органами превышения расходов над доходами, гражданин не сможет подтвердить источник получения доходов.

И снова дилетантский вопрос: в налоговой службе работать интересно?

— У нас очень разнообразная деятельность. В нашей структуре могут найти себя и те, кто готов спокойно делать рутинную работу, и те, кто любит разгадывать сложные ребусы. Новые схемы ухода от уплаты налогов изобретаются постоянно. И распутывать их действительно интересно. Нередко такая работа ведется совместно с другими органами. А еще в нашей профессии постепенно становишься хорошим психологом. Приходит человек, и нужно понять: он добросовестный налогоплательщик или не совсем. К слову, мы это умеем определять уже при первой встрече. И, как правило, не ошибаемся.

Оксана Владимировна более тридцати лет проработала в ин-спекции Министерства по налогам и сборам по Пуховичскому району. «Замечательный» — так она охарактеризовала свой коллектив, в котором трудится 66 человек. В их числе немало тех, чей трудовой стаж на одном месте исчисляется десятками лет. Есть и молодые талантливые люди. Настоящие профессионалы — первый заместитель начальника инспекции Елена Анищенко, работники Виктория Сидорик, Татьяна Карлюкевич, Алеся Приходько… В списке были бы, наверное, все 66 фамилий…

Оксана Владимировна еще раз подчеркнула, что основное правило работников инспекции — делать свое дело хорошо. И они от него не отступают.

Наталья ПАРХОМЧИК.