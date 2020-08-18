«Главное — спокойствие и правопорядок». Начальник Пуховичского РОВД прокомментировал задержания молодых людей на площади РЦК

После известных событий, произошедших в ряде городов нашей республики, связанных с проведением выборов президента Беларуси, объектом негативного восприятия частью нашего общества стала милиция. В поток обвинений попали и сотрудники Пуховичского РОВД. В одной из видеокартинок в чате «Пуховичи для жизни» в Telegram было показано задержание сотрудниками милиции нескольких молодых людей на площади возле районного центра культуры в Марьиной Горке вечером 9 августа.

Что касается этого видеоролика, то показан только момент, когда наши сотрудники провели задержание четверых молодых людей, которые нарушали общественный порядок. Моменты же, когда они пытались создать в общественном месте конфликтную ситуацию, хамски вели себя на виду у присутствующих для обеспечения правопорядка сотрудников милиции, оскорбляли их и провоцировали на проведение задержания, — показаны не были. В то же время нет ни одного кадра и не сказано ни одного слова о том, что сотрудники милиции настойчиво и не раз предупреждали дебоширов о последствиях дальнейших их подобных действий.

К слову, судом Пуховичского района этим нарушителям правопорядка в соответствии со статьями 23.4 и 23.5 за оскорбление и неповиновение законным требованиям должностных лиц при исполнении служебных обязанностей было назначено наказание в виде административного ареста. Я лично беседовал с ними и, скажу честно, что двое из них признались, что на такое агрессивное и противоправное их поведение повлиял алкоголь. Третий сказал, что из дружеских побуждений пытался помочь тем, кого взяли за руки сотрудники милиции, и тоже оказал сопротивление. После беседы с этими молодыми людьми им были сокращены сроки административного ареста, и они отпущены из изолятора временного содержания.

С 10 по 16 августа в Марьиной Горке прошло несколько пикетов и шествий людей, протестующих против итогов состоявшихся выборов. В основном это одни и те же люди, которых насчитывается порядка 200 человек, и которые в условленное время и место собираются вместе и с цветами и шариками в руках мирно высказывают свой протест. Но находятся и желающие воспользоваться массовой аудиторией, чтобы спровоцировать беспорядки. За подобные попытки также были задержаны и доставлены в милицию двое жителей райцентра, которые активно призывали людей к участию в массовых беспорядках. После разбирательства оценку их действиям дал суд, который назначил им наказание в виде административного ареста.

Хочу подчеркнуть, что распространяемые слухи о якобы избитых и раненых в результате насильственных действий сотрудников милиции участниках проведенных в Марьиной Горке в период с 10 по 16 августа протестных мероприятий не соответствуют действительности. В медицинское учреждение за медицинской помощью обратился только один из участников массового мероприятия, который после обследования был отпущен домой по причине отсутствия клинических показаний заявленным телесным повреждениям.

Все, кто был задержан по причине оскорбления сотрудников милиции и неподчинения их законным требованиям, а также за иные противоправные действия во время массовых мероприятий, а это в общем количестве 18 человек, после проведенных разбирательств отпущены, в том числе под обязанность самостоятельно явиться в суд.

Поступают в эти дни в милицию жалобы от жителей города, которых пугают агрессивно ведущие себя молодые люди во дворах. Они до поздней ночи выкрикивают оскорбления в адрес власти, милиции и простых граждан, которые имеют другую точку зрения. При разбирательствах в таких случаях выясняется, что правопорядок нарушают в основном молодые люди в нетрезвом состоянии, многие из которых нигде не работают.

Во время так называемых шествий солидарности и других массовых мероприятий по демонстрации протестов в адрес милиции нередко раздаются оскорбления и выкрики недовольства тем, что милиция находится рядом. А как иначе должны поступать сотрудники службы профилактики и охраны правопорядка? Это их обязанность — обеспечивать безопасность людей во время проведения массовых мероприятий.

В шеренге идут в основном женщины, некоторые из которых даже берут с собой детей. Они движутся вблизи, а иногда и по проезжей части улиц, где существует опасность дорожно-транспортного происшествия. Так неужели в таких случаях не должны присутствовать работники ГАИ, которые обязаны регулировать транспортный поток и контролировать действия всех участников дорожного движения в целях их безопасности?

По закону сотрудники правоохранительных органов должны пропускать людей на места массовых мероприятий через пропускные пункты с целью предотвращения фактов проноса опасных предметов, алкогольных напитков, оградить от присутствия в местах массового скопления граждан пьяных людей, следить за соблюдением всеми норм гражданского поведения и пресекать факты нарушения правопорядка. Следует понимать, что любые несанкционированные массовые мероприятия, во время которых невозможно выполнить данные меры безопасности, создают повышенную угрозу возникновения правонарушений и массовых беспорядков.

На волне эмоций некоторые сейчас не задумываются, какую важную и необходимую работу выполняет милиция. А ведь сотрудниками Пуховичского РОВД за 7 месяцев текущего года обеспечено снижение общего числа совершенных в районе преступлений на 15 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. А число преступлений по линии уголовного розыска снизилось на 21 процент (с 405 преступлений до 320). Уровень преступности снизился с 93,4 до 71,2 в расчете на 10 тысяч населения. И законопослушные жители района благодарны за это.

Недопустимо высказывать в адрес сотрудников Пуховичского РОВД оскорбления и унижения. Раздаются даже угрозы, причем не только самим милиционерам, но и их семьям. Необходимо напомнить, что за противоправные действия в отношении сотрудников милиции законодательством предусмотрены меры как административной, так и уголовной ответственности.

Все должны понимать, что в этот сложный и ответственный для нашей страны период непременным условием сохранения мира является обеспечение правопорядка. Каждый должен проявить благоразумие и действовать только в рамках закона.

Владимир СМИРНОВ, начальник Пуховичского РОВД.