Главное —уже не високосный. Каким обещает быть новый год?

2021 год будет годом Белого Металлического Быка, который придет на смену году Белой Металлической Крысы, открывшему 60-летний цикл восточного календаря и принесшему множество испытаний людям всей планеты. Каким обещает быть новый год? Астрологи утверждают, что он будет более спокойный и местами консервативный. И, главное, уже не високосный…

Бык — благородное животное. И ждать от него нужно подходящих его натуре поступков: волевых, решительных, благородных и мудрых. Сдержанный цвет и железный характер — вот основные характеристики года.

Дата празднования Нового года в китайском календаре непостоянная, поэтому год Белого Металлического Быка будет длиться с 12 февраля 2021 года до 30 января 2022 года.

Год пройдет в трудах. В бизнесе и финансах год будет благополучным, ведь бык — достойный и надежный партнер, а финансовое благополучие зависит только от вашего трудолюбия. Бык не верит в быстрое богатство: он идет к успеху своей дорогой, где всего добивается упорным трудом. Поэтому легких путей искать не стоит. Но все, что вы вложите в этом году, вернется в удвоенном виде.

В плане отношений этот год не столь однозначен: бык любит уединение и с трудом впускает новых людей в свою жизнь. Зато в семейном кругу ожидаются покой и умиротворение. Главное — не требуйте от быка ярких проявлений эмоций и чувств, так как в силу сдержанности ему это дается непросто, и под давлением могут выйти наружу совсем не те эмоции, которых вы ждете.

Уделяйте внимание себе, своей семье, работе — это все, что бык так уважает, а потому будет всячески способствовать вашему благополучию в этих сферах.

Как встретить год Быка?

Лучшим вариантом встречи Нового года 2021 станет семейный праздник. На столе должна быть простая, но обильная еда: мясо с картошкой, привычные зимние салаты, закуски в виде разносолов, а также много растительной пищи. Заморских деликатесов и экзотических блюд не нужно, а потому расслабьтесь. Считается, что блюда из говядины могут обидеть хозяина года. Отдайте предпочтение другим видам мяса.

Так как 2021 год — год Белого Металлического Быка, то и цветовую гамму следует выдерживать в этом стиле. Пусть это будет одежда светлых тонов. Подойдет белый, серебристый, а также зеленый, синий, соломенный. Разбавьте белый цвет металлическим блеском (аксессуары или туфли). Воздержитесь от нарядов красных цветов, чтобы не разгневать животное.

Известный астролог Тамара Глоба говорит, что 2021-й год станет сплошной белой полосой для Рыб, Девы и Тельца. Астрологи считают, что счастливчиками года Белого Металлического Быка станут также Близнецы, Скорпионы и Водолеи. К переменам следует готовиться Овну, Деве, Козерогу и Рыбам.