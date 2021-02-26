Главный принцип работы ООО «Иван Купала-торг» — выпуск качественного продукта

Иван Купала (Купальская ночь) — один из самых ярких и почитаемых славянских праздников. В Купальскую ночь по легенде происходят настоящие чудеса. Наверное, именно поэтому белорусское Купалье всегда вдохновляло людей на создание сказок, стихов, песен, картин. Не удивительно, что самый известный белорусский поэт Иван Луцевич взял себе псевдоним Янка Купала по названию праздничной ночи, в которую он и родился. Также не удивительно и то, что сегодня некоторые создатели белорусских брендов обыгрывают купальские традиции: на самом деле трудно представить более аутентичные названия для продукции, чем те, что связаны с праздником Купалье…

Среди компаний, которые сделали такой, на мой взгляд, удачный выбор, — ООО «Иван Купала-торг».

Продукция ликеро-водочного завода «Иван Купала», который расположен на территории нашего района, уже давно известна белорусам. И не только. Предприятие является экспортоориентированным: за 2020 год 51 процент от общего объема продаж экспортировано за рубеж.

За достижение наилучших показателей в сфере предпринимательства ООО «Иван Купала-торг» по итогам прошлого года будет занесено на районную Доску почета и отмечено на районном Празднике труда.

— Мне, безусловно, приятно, что наша работа отмечена, — говорит директор ООО «Иван Купала-торг» Виталий Яворский. — Ликеро-водочный завод «Иван Купала» благодаря труду всего нашего небольшого коллектива (на сегодняшний день у нас работает 46 человек) стал узнаваемым отечественным брендом. Создатели торговой марки «Иван Купала» с самого начала стремились чтить белорусские традиции, продвигать народные рецепты и на их основе, учитывая практику мировых производителей алкоголя, совершенствовать рецептуру. Мы стараемся предлагать оптимальное соотношение цены и качества и иметь свой неповторимый стиль. Наша цель — быть аутентичным белорусским предприятием, которое выпускает качественный алкоголь.

Ликеро-водочный завод «Иван Купала» начал свою деятельность в 1998 году, когда с конвейера сошла первая партия настоек горьких. Сейчас предприятие производит более 50 наименований напитков: аперитивы, ликеры десертные, напитки десертные, настойки горькие, настойки сладкие, водка, джин и другие.

Продукция товарных марок «Иван Купала», «КрамБамБуля», «Dord», «Bagration», «Martin Gold», «Delecato», «Para-maribo» производится из высококачественного спирта, тщательно отобранных белорусских трав, специй и других ингредиентов.

Особое место в производстве ЛВЗ «Иван Купала» занимает производство уникального напитка «КрамБамБуля».Технология основана на точном соблюдении исторических рецептов времен Великого княжества Литовского. Так что мы можем совершить путешествие во времени и представить, что было в бокалах на столах наших предков.

Главный принцип работы компании — выпуск качественного продукта. Качество обеспечивается на всех уровнях производственного процесса: от момента контроля отбора сырья у стратегических поставщиков до транспортировки продукции в розничные сети. На предприятии в настоящее время внедрена и функционирует система менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с требованиями СТБ ИСО 2200. Система сертифицирована в национальной системе Республики Беларусь.

Руководство компании понимает, что качество зависит от совершенствования технологического и производственного процессов. Оборудование ЛВЗ «Иван Купала» является одним из самых современных в Беларуси и позволяет выпускать более 5 миллионов литров продукции в год.

— Особое внимание мы уделяем и дизайну изделий, — рассказывает Виталий Яворский. — Оформление отражает характер напитка, подчеркивает его стиль, своеобразие, создает у покупателя определенное настроение. Мы установили недавно современную этикетировочную машину. Подобного оборудования нет практически ни у кого из наших конкурентов.

Благодаря тому, что коллектив предприятия не стоит на месте в своем развитии, постоянно расширяется и география экспортных поставок продукции.

На сегодняшний день ее знают и покупают в Российской Федерации, Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии, Чехии, Армении и Азербайджане, Турции, США, в странах Африки. Белорусский алкоголь от компании «Иван Купала» представлен в известных торговых сетях «LIDL», «Norfa», «Перекресток», «Глобус», «Пятерочка», «Elvi», «Alkoutlet».

Впрочем, и белорусский рынок остается в приоритете. На предприятии стремятся не только обеспечить присутствие производимой продукции на нем, но и посредством выпуска разнообразных напитков прививать белорусам культуру пития. Не поговорить о последней с директором ликеро-водочного завода я, конечно, не могла: услышать мнение человека, чей бизнес связан с выпуском алкогольных напитков, как минимум просто интересно. Особенно если учесть тот факт, что Виталий Викторович — представитель молодого поколения белорусов.

— По статистике белорусы по количеству потребляемого алкоголя являются одними из лидеров, — рассуждает Виталий Яворский. — Много — это, как правило, нехорошо. Помните принцип «Што занадта, то не здраво»? Тогда следует помнить и о том, что наши предки никогда не отдавали приоритет крепким напиткам. Крамбамбуля, домашняя наливка, сбитень — вот то, что было на их столе. Сладкие настойки «Малиновица», «Черносливица», «Вишневица», «Клюковица»… — вот то, что предлагаем мы сегодня. Крепость этих напитков всего 16 процентов. Или, например, ликер «Амаретто» с ярким миндальным вкусом. Его можно употреблять с кусочками льда или в составе коктейлей, а также добавлять в чай и кофе.

Выпускаем мы и аперитивы «Мартин» — прекрасный выбор для женщин. Это белорусская альтернатива «Мартини», гораздо более доступная по цене и не уступающая по вкусовым качествам. Сейчас мы разливаем этот напиток в литровые бутылки специально для торговой сети «Светофор». В меньшем объеме аперитив продается в других торговых сетях. Я уверен, что именно такая продукция должна и может изменить наше представление о культуре пития. Для этого мы и работаем…

Елена ШАНТЫКО.