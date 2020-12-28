Главный санврач Беларуси: «Я думаю, мы уже вышли на стабильный уровень заболеваемости»

«Конечно, рано об этом говорить, но я думаю, что мы уже вышли на стабильный уровень заболеваемости, и в зависимости от того, как пройдут праздничные дни — Новый год, Рождество, — можно будет говорить уже о постепенном снижении заболеваемости населения по всей республике», — сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в интервью программе «Контуры» в эфире телеканала ОНТ.

Соблюдение дистанции, минимизация контактов и посещения общественных мест — все это остается в силе. «Конечно же, рекомендуем и соблюдать масочный режим, хотя определенная часть населения возражает и считает, что это не эффективно. Но, тем не менее, мы считаем это эффективной мерой. И еще один аспект есть: много населения у нас переболевает в скрытой форме, или в «стертой». И, соответственно, чтобы человек не являлся многочисленным источником для окружающих, требуется ношение маски», — сказал Тарасенко.

Что касается мутации вируса, то, по его словам, она не настолько существенна и о том, что она влияет на тяжесть течения заболевания, говорить не приходится. «У каждой страны свои подходы. Кто-то идет на так называемый локдаун, уходит полностью на карантин. Меры, которые сегодня предпринимаются в Беларуси, правильные и эффективные», — сказал главный санврач.

Что касается эффективности прививок от коронавируса, то Александр Тарасенко полагает, что об этом можно будет говорить не раньше, чем через год, когда можно будет сделать выводы о длительности сохранения иммунитета после вакцинации.

По словам замминистра, в Беларуси вакцинация начнется не позже I квартала 2021 года. «Переговоры сейчас активно ведутся с Российской Федерацией и не только. Но говорить можно будет с уверенностью не ранее I квартала. Конечно, мы ожидаем, что это будет раньше — первая декада января, как вариант. Но в I квартале, думаю, вакцинация точно начнется», — отметил он. Планируется, что прививку от COVID-19 получат не меньше людей, чем во время вакцинации против гриппа, а, возможно, и больше.

Источник: МЛЫН.by.