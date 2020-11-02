Главврач Марьиногорской ЦРБ: «Люди до сих пор не воспринимают ковид серьезно»

«Все болезни от головы»

Пятница. Погруженные в свои мысли горожане спешат по неотложным делам. Рядом с местным торговым центром, прямо на улице, расположен роллет, где торгует постельными принадлежностями Галина. На вопрос, защищается ли она от коронавируса, она реагирует с юмором.

— Я его не трогаю, и он ко мне не пристанет, — охотно вступает с нами в диалог женщина. — Меня спрашивают: почему работаешь без маски? А зачем она мне на улице? Руки я постоянно обрабатываю: на работе салфетками, дома мылом. Покупательский спрос — вот что меня действительно беспокоит. В последнее время он изменился в худшую сторону. В будний день город как будто вымирает.

Контроллера-кассира маршрутки Минск — Марьина Горка также не сильно тревожит эпидситуация. Девушка говорит, что весной, во время первой волны коронавируса, пассажиропоток упал. А сейчас ситуация стабилизировалась.

— Люди как ездили на работу, так и ездят. Маски носят единицы, в основном пожилые, — рассказывает Полина. — Я вот тоже без масок обхожусь и, кстати, коронавирусом не болела, хотя и работаю с деньгами. Среди знакомых тоже никто не заразился. Считаю, что все болячки идут из головы.

А вот у Тамары Геннадьевны противоположное мнение. По ее словам, старшее поколение более ответственно относится к эпидситуации: использует средства защиты.

— Я живу одна, ухаживать за мной некому, — говорит Тамара Геннадьевна. — Кто нас защитит, если не мы сами? Больницы и так перегружены.

Местная жительница Ольга и сама носит маски, и сына приучает их использовать.

— Работаю в сфере образования, да и родители у меня пожилые. Не хотелось бы принести инфекцию домой. Маски, дезинфекторы для рук у меня постоянно с собой, — говорит Ольга.

— А тебе удобно в маске? — спрашиваем у ее сына, лицо которого закрывает марлевая повязка.

— Да, — смущенно кивает Даниил.

«Приехали в Минск, а там все без масок»

COVID-19 «зацепил» семью Татьяны, которая торгует аксессуарами для мобильных телефонов. В небольшом павильончике на видном месте стоит дозатор с антисептиком. Прилавок и дверные ручки женщина обрабатывает постоянно.

— Раньше все свободно общались, гуляли и не ценили ту жизнь, которая у нас была до коронавируса, — рассуждает собеседница. — Я вот только недавно вышла из карантина. Анализ ребенка на COVID-19 дал положительный результат. Болел он бессимптомно…

— А вообще, после первой волны люди расслабились, — продолжает Татьяна. — Незадолго до нового учебного года мы вместе семьей ездили в Минск за покупками. Надели средства защиты, взяли антисептики. Думали, в столице большая часть людей так ходит. Приезжаем, а там все без масок. Очень удивились!

С детской коляской прогуливается по городу молодая мама Светлана. Общественные места она с ребенком обходит стороной.

— А кто не боится заболеть? И маска у меня с собой, — показывает Светлана. — Есть люди, которые переносят заболевание тяжело, попадают в больницу. Чтобы снизить распространение инфекции, должна быть ответственность. В этом году наша семья даже на море не поехала. Старшего ребенка в детский садик весной не водили, да и сейчас он сидит дома.

«Ситуация по COVID-19 в районе достаточно напряженная»

Пациентов с коронавирусом принимает Марьиногорская центральная районная больница. Здесь развернут госпиталь для ковидных больных. Каждый день к дверям отделения приходят родные и близкие пациентов. Они приносят передачи, которые медики обрабатывают антисептиком и лишь затем отдают адресату.

Главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова рассказывает, что ситуация по коронавирусной инфекции в районе, как и везде в стране, достаточно напряженная. Тем не менее, медики справляются.

— Мы перепрофилировали терапевтический корпус для оказания помощи пациентам с инфекционной патологией. Развернуто 100 коек, а также 3 дополнительных — для ковидных пациентов, которые нуждаются в программном гемодиализе. В ЦРБ работает хорошая команда врачей. Часть из них были задействованы в первую волну инфекции и имеют большой опыт по лечению COVID-19. Другие прошли дистанционную подготовку на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования.

В отделении реанимации количество коек увеличено до восьми (четыре перепрофилировали для больных с COVID-19). Все койки обеспечены наркозно-дыхательной аппаратурой. В распоряжении ЦРБ — 9 аппаратов ИВЛ. Также на территории больницы есть кислородная станция, которая сама генерирует кислород в нужных объемах.

На территории ЦРБ есть собственная кислородная станция

Людмила Жаринова пояснила, что Марьиногорская ЦРБ входит в систему коечного взаимодействия области. При необходимости сюда может быть госпитализирован пациент из любого уголка Минщины.

По словам главного врача ЦРБ, первая и вторая волна COVID-19 не отличаются по своей интенсивности. Однако случаев более тяжелого протекания болезни с наступлением осени стало больше. Болеть коронавирусом все чаще стали дети.

— Люди до сих пор не воспринимают эту инфекцию серьезно, несмотря ее контагиозность (способность передаваться от человека к человеку. — Прим.). Значительная часть людей посещает общественные места без средств защиты, не соблюдает положенную дистанцию, не обрабатывает руки. В то время как медики, не жалея времени и сил, борются с болезнью.

Медработники, которые задействованы в ковидных госпиталях, испытывают высокий уровень нагрузки. Выполнять свои задачи в защитных костюмах, не имея возможности лишний раз выпить воды, поверьте, непросто. Ни один пациент не оставлен без внимания. Контактные группы при необходимости выезжают и в субботу, и в воскресенье.

Людмила Жаринова уверена: снизить распространение вируса удастся, если каждый человек, в том числе на своем рабочем месте, будет соблюдать противоэпидемические мероприятия. И здесь важная роль лежит на администрации организаций и предприятий, которая должна контролировать выполнение нехитрых правил.

И в целом, несмотря на сложившуюся эпидситуацию марьиногорские медики настроены решительно. Они уверены, что справятся с новой волной. Трудности ведь только закаляют.