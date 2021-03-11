В трудовых коллективах МЧС информирует 

ГЛХУ “Пуховичский лесхоз”: не дать огню шанс

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В  государственном лесохозяйственном учреждении “Пуховичский лесхоз”  в связи с подготовкой к пожароопасному  сезону   прошел   мониторинг  готовности  пожарно-химической станции второго типа, а также  пунктов противопожарного инвентаря в каждом лесничестве. Такие ежегодные проверки необходимы, чтобы удостовериться в том, что техника, оборудование и работники организации готовы  к  ликвидации пожаров в лесном фонде.

— Наша задача состоит в том, чтобы  вся техника была в полной готовности, — говорит старший инженер сектора организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны РОЧС Виталий Коваль. —  Как только посильнее пригреет весеннее солнце и уйдет влага, начнется пожароопасный период. Небрежно брошенная   в  лесу сигарета  или  другие   необдуманные действия людей могут привести к пожару. И действовать нужно будет незамедлительно. Поэтому все пожарно-техническое оборудование и инвентарь должны быть  в исправном состоянии.

В ходе мониторинга старший  инженер РОЧС  проверил в лесхозе и лесничествах наличие   необходимого  пожарно-технического оборудования и инвентаря, исправность техники, привлекаемой для   тушения лесных пожаров, пожаров в природных экосистемах.  С целью оттачивания мастерства  были  практически отработаны действия с пожарной бригадой.

За прошедший год работникам лесхоза пришлось 11 раз  тушить  пожары. Два из них были крупные: свыше 10 гектаров. Например, недалеко от деревни Ильинка на территории Омельнянского лесничества  загорелась болотистая местность. Возник большой пожар. Ближайшая деревня оказалась в пяти километрах от его очага. Работа осложнялась отсутствием водоисточников и дорог, по которым могла бы  подойти техника.  Поэтому использовали вездеход ГТ-МУ, который подвозил воду для заполнения специальных ранцев. Было задействовано около 50 работников Пуховичского лесхоза. Общими усилиями удалось победить стихию.

— При  подготовке  к весенне-летнему сезону текущего года было закуплено 500 килограммов огнезащитного состава и  20 ранцевых специальных лесных огнетушителей  для ликвидации лесных пожаров, — рассказал начальник пожарно-химической станции Пуховичского лесхоза Сергей  Корнеев. —  Такие ранцы предназначены для локализации и тушения очагов пожаров в природных экосистемах, их используют в труднодоступных местах.

Наше лесохозяйственное учреждение  укомплектовано всем необходимым для борьбы с огненной стихией, а люди обучены необходимым действиям в случае пожара в лесном фонде, на торфяниках или в поле, если есть угроза, что пожар перекинется на лес. Мне хочется обратиться к жителям района с просьбой быть предельно аккуратными с огнем. Особенно в лесу в жаркое время.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках предусмотрены меры административного и дисциплинарного воздействия, а в некоторых случаях — уголовная ответственность.

С 1 марта произошли изменения в Кодексе Республики Беларусь  об административных правонарушениях.  Согласно статье  16.21  за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках  либо запрета на их посещение, не повлекшее ущерба, — предусмотрено  наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.  Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.

Тушение лесных и торфяных пожаров — это тяжелый труд многих людей с привлечением большого количества техники. Пожары в  экосистеме наносят непоправимый урон на десятилетия.  А ведь лес — это наше общее богатство, и относиться к нему нужно бережно.

Анастасия   ПЛЕТНЕВА.

 

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