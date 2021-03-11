ГЛХУ “Пуховичский лесхоз”: не дать огню шанс

В государственном лесохозяйственном учреждении “Пуховичский лесхоз” в связи с подготовкой к пожароопасному сезону прошел мониторинг готовности пожарно-химической станции второго типа, а также пунктов противопожарного инвентаря в каждом лесничестве. Такие ежегодные проверки необходимы, чтобы удостовериться в том, что техника, оборудование и работники организации готовы к ликвидации пожаров в лесном фонде.

— Наша задача состоит в том, чтобы вся техника была в полной готовности, — говорит старший инженер сектора организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны РОЧС Виталий Коваль. — Как только посильнее пригреет весеннее солнце и уйдет влага, начнется пожароопасный период. Небрежно брошенная в лесу сигарета или другие необдуманные действия людей могут привести к пожару. И действовать нужно будет незамедлительно. Поэтому все пожарно-техническое оборудование и инвентарь должны быть в исправном состоянии.

В ходе мониторинга старший инженер РОЧС проверил в лесхозе и лесничествах наличие необходимого пожарно-технического оборудования и инвентаря, исправность техники, привлекаемой для тушения лесных пожаров, пожаров в природных экосистемах. С целью оттачивания мастерства были практически отработаны действия с пожарной бригадой.

За прошедший год работникам лесхоза пришлось 11 раз тушить пожары. Два из них были крупные: свыше 10 гектаров. Например, недалеко от деревни Ильинка на территории Омельнянского лесничества загорелась болотистая местность. Возник большой пожар. Ближайшая деревня оказалась в пяти километрах от его очага. Работа осложнялась отсутствием водоисточников и дорог, по которым могла бы подойти техника. Поэтому использовали вездеход ГТ-МУ, который подвозил воду для заполнения специальных ранцев. Было задействовано около 50 работников Пуховичского лесхоза. Общими усилиями удалось победить стихию.

— При подготовке к весенне-летнему сезону текущего года было закуплено 500 килограммов огнезащитного состава и 20 ранцевых специальных лесных огнетушителей для ликвидации лесных пожаров, — рассказал начальник пожарно-химической станции Пуховичского лесхоза Сергей Корнеев. — Такие ранцы предназначены для локализации и тушения очагов пожаров в природных экосистемах, их используют в труднодоступных местах.

Наше лесохозяйственное учреждение укомплектовано всем необходимым для борьбы с огненной стихией, а люди обучены необходимым действиям в случае пожара в лесном фонде, на торфяниках или в поле, если есть угроза, что пожар перекинется на лес. Мне хочется обратиться к жителям района с просьбой быть предельно аккуратными с огнем. Особенно в лесу в жаркое время.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках предусмотрены меры административного и дисциплинарного воздействия, а в некоторых случаях — уголовная ответственность.

С 1 марта произошли изменения в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях. Согласно статье 16.21 за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее ущерба, — предусмотрено наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин. Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.

Тушение лесных и торфяных пожаров — это тяжелый труд многих людей с привлечением большого количества техники. Пожары в экосистеме наносят непоправимый урон на десятилетия. А ведь лес — это наше общее богатство, и относиться к нему нужно бережно.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.