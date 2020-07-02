Год 1944. Освобождение.

Зафранцузская Гребля. Блокада

— Семья моего деда по отцовской линии Феликса Филановича перед войной переехала в деревню Зафранцузская Гребля в новый дом, который он там построил, — рассказывает житель агрогородка Дубровка, депутат районного Совета депутатов Леонид Филанович. — Дед был хорошим кузнецом. Когда началась война, ни деда, ни его семнадцатилетнего сына Антона (моего отца) на фронт забрать не успели. Они влились в ряды народных мстителей, воевали в бригаде «Пламя».

Тяжелым для всех стал апрель 1944 года, когда фашисты в очередной раз решили уничтожить партизан. На железнодорожные станции Осиповичи, Пуховичи, Руденск прибыли крупные силы карателей с танками и бронемашинами: готовилась карательная операция под кодовым названием «Вихрь».

В день, когда началась блокада, дед работал в кузнице в своей деревне Зафранцузская Гребля. Услышав первые взрывы, он бросился домой, приказал бабушке срочно собираться. А над деревней уже кружил самолет. Жители стали уходить в сторону болота. Они успели увидеть, как запылали дома: самолет сбросил зажигательные бомбы. Потом по пытавшимся спастись людям ударили минометы. Одна из мин упала рядом с дедушкой, но, к счастью, не взорвалась.

Во время обстрела в суматохе дедушка с бабушкой потерялись. Как потом рассказывали, пытались найти друг друга, но безуспешно. И каждый решил, что потерял близкого человека. Дед стал уходить из опасного места вдоль реки Болочанка и нарвался на вражескую засаду. Немцы остановили и обыскали. Во внутренних карманах кожушка, в который он был одет, нашли сверла. Избили прикладами, а затем под конвоем вывели на дорогу Минск-Осиповичи к мосту через Болочанку, где стояли немецкие автомашины. Там было много мужчин и женщин, которых поймали во время облавы. Всех погрузили в машины и повезли в пересылочный лагерь в Осиповичи. Из него дед попал в Германию в концлагерь недалеко от городка Веймар. Отец во время блокады защищал урочище Боруслово и выжил. Жива осталась и бабушка. Встретились они уже после Победы.

Любин. Огненная трагедия

Трагедия в деревне Любин произошла незадолго до освобождения района. О ней в своей книге «Пуховичи — жемчужина в центре Беларуси» упомянул краевед Николай Кохановский. Он рассказал, что в конце июня 1944 года около 20 человек из Пуховичей поехали косить сено и не вернулись… О том, что случилось, рассказали люди, которые видели, как в колхозный сарай возле деревни Любин немецкие каратели загнали колону пленных и подожгли его. Свидетели видели, как полыхнул огонь, как выскочил из горящего сарая человек и крикнул: «Люди, передайте, Алесь Журок из Пухович горит…». В огне погибли не только жители Пухович, но и деревень Звезда и Любин, узники бобруйских тюрем.

Предчувствуя скорый конец, гитлеровцы стали заметать следы своих преступлений. Несколько сотен узников бобруйской тюрьмы и военнопленных колонной погнали в сторону Минска (в каких-то источниках называется цифра 900, в каких-то — 500). По пути конвоиры, среди которых были полицейские, избивали людей, а выбившихся из сил убивали. Эту колонну пополняли жителями деревень, которых просто хватали по дороге. Так там оказались и пуховчане.

Описание трагедии, произошедшей у колхозного сарая в деревне Любин, в разных источниках разнятся. Где-то написано, что часть пленных расстреляли, где-то, что всех сожгли. Но не это важно. Важно, что произошла трагедия — погибли сотни людей.

Сегодня известно имя одного из полицейских, принимавших участие в карательной акции. Это уроженец Одесской области Евгений Дешнер. В сети Интернет можно найти его историю. В 1944 году он служил переводчиком особой команды Бобруйского штаба СД. С его участием в годы Великой Отечественной войны было расстреляно и сожжено несколько тысяч человек. Однако после Победы долгие годы карателю удалось скрываться от возмездия. О его кровавом прошлом стало известно в 1976 году в ходе расследования одного из уголовных дел об измене Родине. К тому времени он жил в Таджикистане и был довольно уважаемым человеком. Колоссальную работу по делу Дешнера проделала следственная группа УКГБ по Гомельской области. Чекистам удалось найти свидетелей его преступлений и доказать его вину. Возмездие настигло предателя.

Уголец. Разведчики

В ходе операции «Багратион» встреча партизан и солдат Красной Армии проходила при различных обстоятельствах. Свою историю о том, как летом 1944 года разведчики бригады «Пламя» встретили красноармейцев, в книге «Незабываемое» описал наш земляк, бывший партизан бригады «Пламя» Михаил Корнейчик.

Он рассказал, что они с товарищами возвращались из разведки и зашли в деревню Уголец. Встретили двух партизан из бригады имени Калинина. Они сообщили, что наткнулись в лесу на каких-то странных немцев: те внезапно выскочили из кустов, стащили их с лошадей и сами ускакали. Обсуждали случившееся. И тут кто-то из партизан заметил двигавшуюся по дороге крытую машину. Все решили: немцы! Залегли за развалинами печей (деревня весной была сожжена) и стали наблюдать. Машина была покрыта маскировочной сеткой, наверху виднелись радиоантенны. Доехав до центра деревни, она остановилась возле уцелевшей от огня липы. Партизаны начали потихоньку окружать машину. Однако сидевший в ней солдат их заметил, но почему-то не стрелял. Партизанские разведчики удивились и решили, что враги сдаются в плен. Подошли ближе к машине. Из-за нее вышел человек в маскировочном халате и начал показывать знаками: один подходит, другие остаются на месте. К странному собеседнику пошел Михаил Корнейчик и увидел на его фуражке красную звезду. Все сразу стало на свои места. Дальше были объятия и крики «ура!». Партизанская разведка встретилась с разведкой армейской. Из разговора с командиром красноармейцев капитаном Кабелько партизаны узнали, что советские части овладели Лапичами и движутся в направлении Пухович. Армейским разведчикам была поставлена задача разведать оборону противника в местечке и найти переправы через реку Свислочь. Свою помощь им предложили партизаны Михаил Соловьянчик, Николай Сирко, Владимир Финский. Остальные отправились в свои отряды с радостной новостью.

Соединившись с наступающими частями Красной Армии, партизанские соединения Пуховщины приняли участие в освобождении района от немецко-фашистских захватчиков.

Наталья ПАРХОМЧИК.

Фото носят иллюстративный характер.