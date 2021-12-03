Коротко о разном 

Годы спорту не помеха

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Это на собственном примере доказали ветераны физкультуры и спорта

XI районная спартакиада среди ветеранов спорта завершилась двумя соревнованиями по баскетболу и футболу, которые прошли на базе ФОЦ «Виктория». Соревнования проводились среди мужчин и женщин.

В “баскетбольном снайпере” у каждого участника было три пробных броска и десять зачетных. Среди мужчин первое место занял Борис Муха, второе — Юрий  Иванов, третье — Олег Казанцев. Среди женщин первое место досталось Людмиле Юркевич, второе — Людмиле Гавриленко, третье — Светлане Паниной.

В “футбольном снайпере” у участников было три пробных удара и пять зачетных. Среди мужчин развернулась упорная борьба. В итоге первое место занял Александр Гуринович, второе — Борис Муха, третье — Юрий Иванов.

Среди женщин в “футбольном снайпере” первое место заняла Людмила Юркевич, второе — Елена  Гончарик, третье  —  Людмила  Гавриленко.

К слову, в этом году в рамках  XI районной спартакиады среди ветеранов спорта прошли все восемь запланированных мероприятий. В декабре планируется проведение отчетно-выборного собрания, где будут подведены итоги  года.

Клавдия  БЛИЗНЕЦ.

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