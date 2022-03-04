Гололедица и до -13°С ожидается в Беларуси в выходные

Гололедица и до 13 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Теплый февраль долго питал жителей Беларуси надеждами на раннюю весну, но уже 3 марта утренние снежные пейзажи за окнами столичных квартир напомнили, что расслабляться еще рано. Безусловно, в связи с положительными температурами воздуха такому снежному покрову долго не продержаться, но стоит помнить: март в наших широтах часто имеет черты переходного месяца, поэтому еще возможна неоднократная смена погоды, в том числе и возвращение морозов», — рассказали синоптики.

В пятницу, 4 марта, в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 1-7 градусов. Днем будет от минус 1 до 5 тепла.

В субботу, 5 марта, ночью и утром в отдельных районах республики пройдет небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 1-8 градусов. Днем будет от минус 2 до плюс 5.

В воскресенье, 6 марта, преимущественно без осадков, лишь днем местами в северных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 3-9 градусов, при прояснениях — минус 10-13. Днем будет от минус 1 до 5 градусов тепла.

В понедельник, 7 марта, ночью местами, днем над большей частью республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 1-7, при прояснениях до минус 10. Днем будет от минус 2 до 5 градусов тепла.

Во вторник, 8 марта, ночью и утром на большей части территории, днем по юго-востоку страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 2-8 градусов, по северу при прояснениях до минус 11. Днем будет от минус 4 до 3 градусов тепла.