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Голосование стартовало активно

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Точно по расписанию во второй день голосования открылся  Блонский избирательный участок для голосования №11.  И буквально в первые пятнадцать- двадцать минут  принять участие в республиканском референдуме по изменению и дополнению в Конституцию Республики  Беларусь пришло семь человек.

Как рассказали работавшие на участке члены участковой  комиссии  по референдуму,   старт голосования у них прошел активно:  в первый день сделать свой выбор пришли 127 человек.

К работе приступили и наблюдатели. Всего на этом участке их зарегистрировано 12. И в  первый день голосования, и во второй работали три наблюдателя. По поводу того, как организовано голосование, замечаний у них нет. Нештатных ситуаций  они также не наблюдали.

Блонский избирательный участок для голосования №11 один из самых больших в районе. Он включает в себя 11 населенных пунктов. В списки внесен 1951 избиратель, 12 из них в процессе голосования будут принимать участие впервые.

Наталья ПАРХОМЧИК

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