Голосование стартовало активно

Точно по расписанию во второй день голосования открылся Блонский избирательный участок для голосования №11. И буквально в первые пятнадцать- двадцать минут принять участие в республиканском референдуме по изменению и дополнению в Конституцию Республики Беларусь пришло семь человек.

Как рассказали работавшие на участке члены участковой комиссии по референдуму, старт голосования у них прошел активно: в первый день сделать свой выбор пришли 127 человек.

К работе приступили и наблюдатели. Всего на этом участке их зарегистрировано 12. И в первый день голосования, и во второй работали три наблюдателя. По поводу того, как организовано голосование, замечаний у них нет. Нештатных ситуаций они также не наблюдали.

Блонский избирательный участок для голосования №11 один из самых больших в районе. Он включает в себя 11 населенных пунктов. В списки внесен 1951 избиратель, 12 из них в процессе голосования будут принимать участие впервые.

Наталья ПАРХОМЧИК