Голосовать за проект в целом или за каждое изменение в отдельности: предложение, вызвавшее дискуссию

Диалоговая площадка по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, которая прошла в Пуховичском МРО «Энергосбыт» показала, что в коллективе с новациями Основного Закона знакомы, и они вызывают дискуссию.

Спикером на диалоговой площадке выступила председатель районного Совета депутатов Мария Климович. Она рассказала об основных изменениях и дополнениях, внесенных в Конституцию страны, внимательно выслушала все предложения.

Дискуссию вызвало предложение о том, чтобы в ходе референдума голосование проводить не за весь проект в целом, а по каждому пункту с изменениями в отдельности. Аргументировали это предложение следующим образом: есть новации, с которые нравятся, и есть такие, с которыми не согласен. Мнения по этому поводу разделились. В ходе диалога так же обсуждались вопросы полномочий Президента, Всебелорусского народного собрания.

Участники мероприятия так же попросили Марию Владимировну ответить на ряд вопросов, касающихся развития региона. Например, жители Блони пожаловались на то, что в агрогородке закрыли единственную аптеку. Они знают, что аптека частная, и там сейчас меняется собственник. Но тревожатся, откроется ли она в перспективе. Жители поселка №1 в Марьиной Горке затронули тему дорог и уличного освещения.

В ходе диалога также поступило ряд предложений. Одно из них — открыть в Марьиной Горке аптеку с круглосуточным режимом работы. Так же участники встречи попросили рассмотреть вопрос об оплате проезда для детей, которые из сельской местности приезжают на занятия в кружки и секции, детскую школу искусств в город. В городе у ребят бесплатный проездной. А чтобы добраться из сельской местности до города, приходится платить полную стоимость билета.

Участники диалоговой площадки также интересовались работой общественной приемной.

Также в Марьиной Горке прошла диалоговая площадка, в работе которой участие приняли руководители учреждений образования.

Вместе с ними работала заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева. Наталья Анатольевна напомнила, что в ходе проведения районной диалоговой площадки председатель райисполкома Виктор Коледа поставил задачу всем руководителям провести в своих коллективах обсуждение изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. Люди должны знать, где размещена информация о новациях Основного Закона, куда можно подавать свои предложения и замечания. Все должны понимать, что принять участие в референдуме — это гражданский долг каждого.

Наталья ПАРХОМЧИК.