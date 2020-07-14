Городской поселок Руденск: вектор  развития  задан

Перемены к лучшему бывают масштабные. А бывают и совсем незаметные. Но они дополняют друг друга. И постепенно каждый шаг вперед меняет общую картину жизни, ее восприятие. И указывает направления, в которых необходимо двигаться. Так в последнее десятилетие происходит и в городском поселке Руденск.

Начнем с того, что в населенном пункте есть свое градообразующее предприятие — ОАО «Руденск». И в последние десятилетия там произошло немало масштабных перемен. Изменился профиль завода: из производителя пластмассовых изделий в основном бытового назначения он стал ведущим в Беларуси предприятием, выпускающим светотехнические изделия для автомобильной промышленности.

Чтобы занять лидирующие позиции на рынке светотехнических изделий и удерживать высокую планку, предприятию пришлось провести серьезную работу в плане модернизации и не останавливаться на этом пути. Так, в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы был включен инвестиционный проект по строительству на ОАО «Руденск» нового корпуса по производству рефлекторов и автомобильных фар. В эксплуатацию он был введен в 2013 году. В новом корпусе разместился цех по производству рефлекторов и автомобильных фар, оснащенный современным оборудованием.

В январе 2019 года на предприятии начал работу участок по изготовлению электронных модулей на печатных платах, что позволило ОАО «Руденск» успешно перейти на собственное изготовление несменных источников света, применяемых в комплектации светодиодных фонарей и фар.

Когда в населенном пункте расположено предприятие, которое характеризуют как одно из ведущих в своей отрасли, — это весомый повод для того, чтобы гордиться своей малой родиной.

Десятилетие назад для Руденска открылись новые перспективы. В июне 2010 года было принято Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 976 «О Государственной программе строительства крупных жилых районов для жителей города Минска в городах-спутниках и выноса (переноса) из столицы в населенные пункты республики некоторых производственных объектов», и в нашем лексиконе появилось новое понятие — город-спутник. В список населенных пунктов, получивших такой статус, вошел и городской поселок Руденск. В связи с этим произошли масштабные изменения на расположенной в поселке железнодорожной станции Руденск. В 2011 году в тестовом режиме здесь начали курсировать электропоезда городских линий. В обиходе у местных жителей появилось еще одно новое слово — «штадлер» (от названия швейцарской фирмы, поставившей в нашу страну первые составы для городских линий). И прижилось, так как сегодня городские электрички стали привычным транспортом для жителей Руденска.

В связи с озвученными планами развития городского поселка, в 2013 году было принято решение на железнодорожной станции провести капитальный ремонт вокзала и прилегающих к нему путей и платформ. Все эти объекты приобрели современный облик, появился подземный переход. Железнодорожная станция стала визитной карточкой поселка.

Произошло в Руденске и немало других перемен. Стала более активной духовная жизнь. В конце 2003 года в поселке был зарегистрирован православный приход храма Преподобной Евфросинии Полоцкой. Пока у него временный храм в арендуемом помещении. Строительство новой церкви ведется.

В жизни католического прихода значимое событие произошло 30 сентября 2018 года: состоялся чин освящения нового костела Святых апостолов Петра и Павла, которое совершил архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Сегодня в поселке Руденск есть немало интересных объектов. Например, на территории вспомогательной школы-интерната образовался настоящий парк скульптур. Рядом с территорией учреждения образования расположился мини­дендропарк, который заложили работники питомника Пуховичского лесхоза. На 27 сотках произрастают около тысячи растений различных видов. И каждый год что-то добавляется. Сегодня это место, которое помимо всего прочего используется для воспитательной и профориентационной работы со школьниками.

Красивое место для прогулок — Аллея молодоженов, появившаяся в поселковом сквере в 2017 году. Это подарок, который своим землякам сделали работники участка «Руденск» УП «Жилтеплосервис» КХ.

Год 2017-й запомнился и еще одним событием: на месте, где 10 октября 1941 года немецкие и литовские каратели расстреляли 190 местных жителей еврейской национальности, открыли новый мемориальный знак. В траурной церемонии, которая состоялась по этому поводу, принимали участие местные жители, представители еврейских общественных организаций, главы дипломатических миссий Израиля, ФРГ, США.

Активно меняется и экономическая жизнь поселка. С советских времен ему досталось непростое наследство в виде заброшенных производственных площадок, неиспользуемых зданий и сооружений. К 2019 году новые хозяева появились у всех бесхозных объектов недвижимости. В числе новых хозяйств — унитарное предприятие «Отдельная строительная компания при китайской национальной машиностроительной корпорации», ЧТУП «КС продтовары», ТП ООО «Пуховичиторг», ОДО «Родительское наследие», УП «Промлитмаш».

В перечне этих предприятий есть те, чьи представители входят в районный совет по развитию предпринимательства. Площадку для работы этой структуры в последние годы не раз предоставляла уникальная для нашего района организация — инкубатор малого предпринимательства «УИН». Расположен он в здании бывшей горпоселковой поликлиники. И сегодня, помимо всего прочего, это пример того, как вложения частного капитала меняют облик поселка. К слову, этот пример могут дополнить магазины «Арбуз» ЧТУП «КС продтовары», «ТриО» ТП ООО «Пуховичиторг», которые открылись в городском поселке в 2019 году.

Здесь названы не все позитивные перемены, которые произошли в Руденске за последнее десятилетие. Их немало. И это факт. Хотя, возможно, пока реализованы не все ожидания жителей, связанные с приданием поселку статуса города-спутника столицы. Но все еще впереди: вектор развития задан.

Наталья ПАРХОМЧИК.