Главное 

Городской поселок Руденск: вектор  развития  задан

27 Redactor Комментариев нет

Перемены к лучшему  бывают масштабные. А бывают и совсем незаметные. Но они дополняют друг друга. И постепенно каждый шаг вперед меняет общую картину жизни, ее восприятие. И указывает направления, в которых необходимо двигаться. Так в последнее  десятилетие происходит и в городском поселке Руденск. 

Начнем с того, что в населенном пункте  есть  свое градообразующее предприятие  — ОАО «Руденск». И в последние десятилетия там произошло немало масштабных перемен. Изменился профиль завода: из производителя пластмассовых изделий в основном бытового назначения  он стал ведущим в Беларуси предприятием, выпускающим светотехнические изделия для автомобильной промышленности.

Чтобы занять лидирующие позиции на рынке светотехнических изделий и удерживать высокую планку, предприятию пришлось  провести серьезную работу в плане модернизации и не останавливаться на этом пути.  Так, в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы был включен инвестиционный проект по строительству на ОАО «Руденск» нового корпуса по производству рефлекторов и автомобильных фар. В эксплуатацию он был введен в 2013 году. В новом корпусе разместился цех по производству рефлекторов и автомобильных фар, оснащенный современным оборудованием.

В январе 2019 года на предприятии начал работу участок по изготовлению электронных модулей на печатных платах, что позволило ОАО «Руденск» успешно перейти на собственное изготовление несменных источников света, применяемых  в  комплектации  светодиодных фонарей и фар.

Когда в населенном пункте расположено предприятие, которое характеризуют как одно из ведущих в своей отрасли, — это  весомый повод для того, чтобы гордиться своей малой родиной.

Десятилетие назад  для  Руденска  открылись  новые  перспективы. В июне  2010 года  было принято  Постановление  Совета Министров Республики Беларусь № 976 «О Государственной программе строительства крупных жилых районов для  жителей  города  Минска в городах-спутниках и выноса (переноса) из столицы в населенные пункты республики некоторых производственных объектов», и в нашем лексиконе появилось новое понятие — город-спутник. В список населенных пунктов, получивших такой  статус,  вошел  и  городской поселок Руденск. В связи с этим произошли масштабные изменения на расположенной в поселке железнодорожной станции Руденск. В 2011 году в тестовом режиме здесь начали курсировать электропоезда городских линий. В обиходе  у  местных жителей появилось  еще одно новое слово — «штадлер» (от названия швейцарской фирмы,  поставившей в нашу страну первые составы для городских линий). И прижилось, так как сегодня городские электрички стали привычным транспортом для жителей Руденска.

В  связи  с  озвученными   планами развития городского поселка,  в  2013 году было  принято решение на железнодорожной станции  провести капитальный ремонт вокзала и прилегающих к нему путей и платформ. Все  эти объекты приобрели современный облик, появился подземный переход. Железнодорожная станция стала  визитной  карточкой  поселка.

Произошло в Руденске и немало  других перемен. Стала более  активной духовная жизнь. В конце 2003 года  в поселке был зарегистрирован православный приход храма Преподобной  Евфросинии Полоцкой.  Пока у него временный храм в арендуемом помещении.  Строительство новой церкви  ведется.

В жизни католического прихода значимое событие произошло 30 сентября 2018 года: состоялся чин освящения нового костела  Святых апостолов Петра и Павла, которое совершил  архиепископ   Тадеуш  Кондрусевич.

Сегодня в поселке Руденск есть немало интересных объектов.  Например,  на  территории вспомогательной  школы-интерната образовался настоящий парк   скульптур. Рядом  с территорией учреждения  образования расположился мини­дендропарк, который заложили  работники питомника Пуховичского лесхоза. На 27 сотках произрастают около тысячи растений различных видов. И каждый год что-то добавляется. Сегодня это место, которое помимо всего прочего используется для  воспитательной  и   профориентационной работы со школьниками.

Красивое место для прогулок — Аллея молодоженов, появившаяся в поселковом сквере в 2017 году.  Это подарок, который своим землякам сделали работники участка  «Руденск»  УП «Жилтеплосервис» КХ.

Год 2017-й запомнился и еще одним событием:  на месте, где 10 октября 1941 года  немецкие и литовские каратели  расстреляли  190  местных  жителей  еврейской  национальности,  открыли новый  мемориальный знак. В траурной церемонии, которая состоялась по этому поводу, принимали участие местные жители, представители еврейских общественных организаций, главы дипломатических миссий Израиля, ФРГ,  США.

Активно меняется и экономическая жизнь поселка. С советских времен ему  досталось  непростое  наследство  в виде заброшенных производственных площадок,  неиспользуемых зданий и сооружений. К 2019 году новые хозяева   появились у всех бесхозных объектов недвижимости. В числе  новых хозяйств — унитарное  предприятие «Отдельная  строительная компания  при  китайской национальной   машиностроительной  корпорации»,  ЧТУП «КС продтовары», ТП ООО «Пуховичиторг»,  ОДО «Родительское наследие»,  УП «Промлитмаш».

В перечне этих предприятий есть те, чьи представители входят в районный совет по развитию предпринимательства. Площадку для работы этой структуры в последние годы  не раз предоставляла уникальная для нашего района организация  — инкубатор малого предпринимательства «УИН». Расположен он в здании бывшей горпоселковой поликлиники. И сегодня,  помимо всего прочего, это пример того, как вложения  частного капитала меняют облик  поселка. К слову, этот пример могут дополнить магазины «Арбуз» ЧТУП «КС продтовары», «ТриО» ТП ООО «Пуховичиторг»,  которые   открылись в городском поселке в 2019 году.

Здесь названы не все позитивные перемены, которые произошли в Руденске  за последнее десятилетие. Их немало. И это факт.  Хотя, возможно, пока реализованы не все ожидания жителей, связанные с приданием поселку статуса города-спутника столицы. Но все еще впереди: вектор  развития  задан.

Наталья ПАРХОМЧИК.

Вам также может понравиться

В Свислочской СШ прошла интересная акция по безопасности

Redactor 0

В Пуховичской районе реализовали образовательный проект «Мы разные, но мы равные»

Redactor 0

Першы восеньскі кірмаш адбыўся ў Мар’інай Горцы

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿