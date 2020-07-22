Городу Марьина Горка исполняется 65 лет

Когда меня спрашивают, где я живу, всегда с каким-то особым трепетом отвечаю: «В Марьиной Горке». И не раз приходилось слышать в ответ: «Какое красивое название у вашего города!» Действительно, название красивое, романтичное, овеянное легендами.

Одна из легенд связана с явлением во сне больному человеку Пресвятой Богородицы, которая пообещала исцелить его от тяжелой болезни, если он построит часовню на горе. Человек выполнил этот наказ и исцелился. А затем поместил в часовне образ Девы Марии. Люди поверили в его особую силу еще больше, когда дважды находили его неповрежденным после пожаров. Поэтому и построили для него церковь на горе.

Какая из легенд на самом деле дала название нашему городу, сегодня сказать трудно. Но в исторических источниках сохранились сведения о том, что первое упоминание о Марьиной Горке относится к 16 веку. В разное время поселение принадлежало помещикам Буржинским, Ратынским, Крупским, а после восстания 1863 года здесь было имение министра внутренних дел Российской империи Льва Макова.

Ему-то мы и обязаны еще одной особенностью нашего города: тем, что с его названием не совпадает название железнодорожной станции — Пуховичи. В 1873 году через территорию района прошла Либаво-Роменская железная дорога. И проходить она должна была через местечко Пуховичи, но Лев Маков, понимая, какую выгоду можно извлечь, уговорил инженеров-проектировщиков проложить дорогу через Марьину Горку. Говорят, чтобы скрыть этот факт, железнодорожной станции дали название «Пуховичи». До сих пор многие гости нашего района, приехав в Марьину Горку, думают, что это Пуховичи. Ответ на данный вопрос в телепередаче «Что? Где? Когда?» однажды даже искала известная команда российских знатоков.

В 1876 году в Марьиной Горке была открыта сельскохозяйственная школа. Ныне это Марьиногорский аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка — одно из старейших учебных заведений нашей республики.

В начале 20 века Марьина Горка значилась как поселок. Пуховичский район был образован 17 июня 1924 года. А 29 июля 1925 года было принято решение о переносе райцентра из местечка Пуховичи в поселок Марьина Горка.

Через несколько дней исполнится 95 лет, как Марьина Горка является административным центром нашего района.

В конце 20-30-х годов минувшего столетия это был уже довольно крупный населенный пункт. Здесь работали винокурня, крахмальный завод, маслозавод, завод безалкогольных напитков, кузница, хлебопекарня, льнозавод, водяная мельница, типография и даже мастерская по ремонту музыкальных инструментов.

27 августа 1938 года Марьина Горка стала городским поселком. В 1939 году здесь проживали более шести с половиной тысяч человек. Работал Дом творчества писателей Беларуси (теперь территория учреждения здравоохранения «Областной детский центр медицинской реабилитации «Пуховичи»).

Поселок был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками в конце июня 1941 года. Освобожден 3 июля 1944 года войсками 1-го гвардейского Донского танкового корпуса (командир — генерал-майор М.Ф. Панов), во взаимодействии с 1-й гвардейской Калинковичско-Речицкой мотострелковой бригадой, а именно батальоном гвардии майора И.Г. Кобякова и партизанами бригад «Пламя», «Буревестник» в ходе Минской операции.

В 1969 году Ивану Кобякову и Михаилу Панову было присвоено звание «Почетный гражданин города Марьина Горка».

Статус города поселок приобрел в 1955 году. Сегодня нашему городу исполняется 65 лет. А еще сегодня 20 лет, как был утвержден герб города Марьина Горка.

В 1967 году был разработан генеральный план развития и застройки города, по которому река Титовка и железная дорога делят город на три района: Залинейный, Северный, Центральный.

Второй генплан города был разработан институтом «БелНИИПградостроительство» в 1994 году. В связи с пересмотром принципиальных подходов к градостроительному развитию города, а также в связи с уходом из города воинских частей, в 2009 году был разработан генплан развития райцентра на период до 2025 года.

Марьина Горка — главный транспортный узел Пуховичского района. Железнодорожная станция Пуховичи относится к 3-му классу и за день может пропустить 48 пассажирских и 24 грузовых поезда.

Город является административным и культурным центром нашего района. На его территории работают крупные промышленные предприятия: ОАО «Машпищепрод», «Пуховичский опытно-экспериментальный завод», «Пуховичский комбинат хлебопродуктов», СООО «Морозпродукт», ЗАО «Пуховичский агропродукт», УП «ПромТехСервис» и другие. В городе функционирует четыре общеобразовательные школы и гимназия, пять детских дошкольных учреждений, Марьиногорская центральная районная больница, районный центр культуры, кинотеатр «Октябрь», картинная галерея районного краеведческого музея, спортивные и торговые объекты. Здесь активно ведется строительство жилья, развиваются новые микрорайоны. В 2019 году в Марьиной Горке торжественно открылся историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы», инициатором создания которого выступило офицерское собрание войсковой части 89417. Идею поддержали представители районных общественных организаций «Белорусский союз офицеров» и «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».

Наш город прославил известный белорусский композитор, почетный гражданин города Марьина Горка Игорь Лученок, который некоторое время жил здесь и считал этот город родным. Он написал песню про Марьину Горку. Красивую песню про родной город написал еще один наш земляк — Владимир Третьяков.

Марьина Горка стала местом проведения областного фестиваля народного творчества «Напеў зямлі маёй». По инициативе композитора Игоря Лученка здесь также получил прописку фестиваль «Майский вальс».

Настоящим украшением города являются кафедральный собор в честь Святого благоверного князя Александра Невского, в котором хранится чудотворная икона Божией Матери «Марьиногорская», часовня в честь Покрова Пресвятой Богородицы и костел Святого Антония Падуанского (здесь хранятся особо почитаемые католиками образы Матери Божией Остробрамской и святого Антония).

С Марьиной Горкой связана судьба тысяч людей, которые сегодня проживают в странах ближнего и дальнего зарубежья, потому что в нашем городе с 30-х годов прошлого века размещались различные воинские формирования. В их числе и прославленная 5-я отдельная бригада специального назначения, служба в которой является мечтой для многих молодых людей из разных уголков Беларуси.

Мы любим свой город, гордимся его историей и будем делать все для того, чтобы он из года в год становился более красивым и современным.

Ольга САВАСТЮК.