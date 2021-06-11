Горячие линии КГК по вопросам вступительной кампании открыты в Минске и областных центрах

В Минске и областных центрах открыты горячие линии Комитета государственного контроля по вопросам вступительной кампании, сообщили БелТА в ведомстве.

Работа горячих линий организована с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 на базе Комитета госконтроля Беларуси и областных комитетов госконтроля. Такая форма работы помогает оперативно реагировать на обращения граждан по соответствующей тематике.

По вопросам, связанным с проведением вступительных испытаний, будет также осуществляться личный прием абитуриентов и их родителей.

Позвонить на горячие линии можно по следующим номерам телефонов:

Рабочая группа государственной комиссии (КГК) — (8017) 327-66-80;

Брестская областная комиссия (КГК Брестской области) — (80162) 21-25-08, 21-18-94;

Витебская областная комиссия (КГК Витебской области) — (80212) 37-61-82;

Гомельская областная комиссия (КГК Гомельской области) — (80232) 23-83-85;

Гродненская областная комиссия (КГК Гродненской области) — (80152) 79-88-40;

Минская областная комиссия (КГК Минской области) — (8017) 379-09-06, 397-03-42;

Могилевская областная комиссия (КГК Могилевской области) — (80222) 62-47-75, 62-47-73.

Также можно позвонить в Министерство образования по номеру (8017) 222-43-12.