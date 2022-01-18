Горячий чай, полотенце и легкая зарядка: специалист напомнил, как правильно окунаться на Крещение

Начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Александр Пантюхов рассказал, какими правилами не стоит пренебрегать при крещенских купаниях, передает корреспондент БелТА.

«Перед тем как окунуться в воду, будет полезно разогреть свое тело — сделать физические упражнения. Помните, что в местах окунания достаточно скользко, поэтому перед выходом из дома позаботьтесь о резиновых тапочках», — сказал Александр Пантюхов.

Опускаться в прорубь нужно вертикально и без прыжков в сторону, отметил он. «Как правило, человек окунается с закрытыми глазами. Бывает, что он может сместиться под лед и немного проплыть. Тогда при всплывании есть вероятность удариться головой об лед. Здесь и начинается паника и лишние действия», — добавил представитель Минздрава.

По его словам, купания в необорудованных местах нецелесообразны. «Нет гарантии, что вы не поскользнетесь, не ударитесь или у вас не будет судорог. Это касается даже тех, кто «моржуется». Так что в воду опускаемся плавно и стараемся не мочить голову. Все-таки наш мозг отрицательно относится к таким мероприятиям. Изменение его всего лишь на 0,1 градуса может привести к негативным последствиям вплоть до обморока. К слову, мокрые волосы — дополнительный фактор переохлаждения», — подчеркнул Александр Пантюхов.

«Обратите внимание, что рядом могут купаться дети. Даже если они тренированные, все равно взрослые должны находиться рядом, — подчеркнул начальник отдела. — Первая задача после окунаний — как можно быстрее согреться. Запаситесь полотенцами, горячим чаем в термосе. Это поможет ускорить процесс согревания тела».

Александр Пантюхов напомнил, что имеются некоторые противопоказания для купания в проруби. Самое простое — если вы чувствуете даже легкое недомогание, лучше воздержаться от купаний. «Сюда относятся все обострения хронических заболеваний — поражение околоносовых пазух, отиты, выраженные заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе ишемическая болезнь, перенесенные инфаркты миокарда, кардиосклерозы, гипертоническая болезнь 2-3 стадии. Заболевания центральной нервной системы, связанные с ухудшением кровоснабжения головного мозга. Стоит воздержаться от купаний и людям с заболеваниями эндокринной системы (сахарным диабетом, тиреотоксикозом), при заболеваниях глаз (глаукома, конъюнктивит), легких (туберкулез, бронхиальная астма), мочеполовой системы и заболеваний ЖКТ (язвенная болезнь) и других», — заключил он.