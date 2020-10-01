Горжусь и помню. Пуховчанин рассказывает о военной судьбе своего прадеда

Это свое первое публичное выступление в краеведческом музее Марьиной Горки я вряд ли забуду… Не потому, что оно первое, а потому, что я вышел и рассказал людям про своего прадеда…

Я рассказывал про него и понимал, что из биографий таких вот простых людей, наших родных, близких, знакомых и незнакомых, и складывалась Победа над фашизмом. Про это нельзя забывать, сколько бы ни прошло лет…

Когда началась Великая Отечественная война, моему прадедушке Макару Сипачу только-только исполнилось 17 лет, поэтому в армию он не был мобилизован.

Жил он тогда в деревне Кобыличи (ныне Птичанское) Пуховичского района. Недалеко от деревни проходило шоссе Пуховичи—Узда. По этой дороге уже на третий день войны сплошным потоком шли беженцы и отступающие бойцы Красной Армии. Пешком, на телегах, машинах, велосипедах… Шли женщины, старики, дети… Голодные, в оборванной одежде, многие были ранены. Немецкие самолеты с черными крестами на бреющем полете расстреливали из пулеметов эту безоружную толпу…

27 июня в деревню Кобыличи ворвалось 4 вражеских танка и 27 мотоциклистов. Через неделю после начала войны Пуховщина была оккупирована. И все узнали, что такое «новый фашистский порядок»: ненависть и смерть любому, кто осмелился сопротивляться …

Ответные чувства к оккупантам укреплялись с каждым днем в сердце каждого белоруса. И прадедушка однажды сказал своим родным: «Нет, я не должен сидеть без дела. Нужно действовать…»

В деревне начала создаваться комсомольская группа, в которую вошли братья Константин и Иван Гуриновичи, Николай Иванцов и мой прадедушка Макар Сипач. Вернулись в родные места коммунисты Михаил Фомич Гуринович (отец Константина и Ивана), Иван Сидорович Гуринович, Семен Демьянович Журавель. Они ставили перед ребятами задачи по борьбе с оккупантами. Одна из них заключалась в сборе оставшихся в лесу после отступления Красной Армии оружия и боеприпасов, другая — в доставке в лес продуктов питания для бойцов, которые выходили из окружения.

В начале июля 1941 года комсомольцы на протяжении одной ночи уничтожили все указательные знаки на шоссе Узда— Пуховичи от реки Птичь до деревни Загай. А в конце августа 1941 года подожгли мост через реку Птичь и два маленьких моста на канавах вдоль этого шоссе.

За период с июля 1941 года по сентябрь 1942 года комсомольцы вместе со старшими товарищами провели значительную работу. Неоднократно уничтожали телефонно-телеграфную связь на линии Шацк—Марьина Горка, Шацк—Руденск, сожгли склад лесопиломатериалов в деревне Птичанское, которые немцы собирались отправить в Германию, уничтожили 10 немецких автомашин, спилили маяк между деревнями Пристань и Птичанское.

В октябре 1941 года комсомольской группе было поручено оказать помощь партизанскому отряду Николая Прокофьевича Покровского в переправе через реку Птичь. За надежность и исправность лодок отвечал мой прадедушка. А зимой 1942 года вместе с этим партизанским отрядом уничтожали охранный пост полицейских возле реки Птичь по шоссе Марьина Горка—Шацк.

Осенью 1942 года, после того, как в деревне Пристань гитлеровцами был расстрелян и сожжен живым 261 мирный житель, среди которых были и наши родственники, мой прадедушка ушел в партизанский отряд имени Кутузова 2-й Минской бригады. Его подрывная группа к октябрю 1943 года взорвала 5 эшелонов с живой силой и техникой врага.

Из личных воспоминаний моего прадедушки:

«В годы Великой Отечественной войны я находился в составе 2-й Минской партизанской бригады, участвовал в ряде боевых операций. Первым испытанием явилось уничтожение моста в деревне Поречье. Поручено это было нескольким партизанам. Пришли мы в деревню вечером. Начали готовиться к поджогу. Помощь нам взялись оказать и местные жители.

Таким же образом был сожжен мост в деревне Лучки на реке Шать.

В 1943 году в партизанских отрядах стали создаваться комсомольско-молодежные группы по уничтожению вражеских эшелонов на железной дороге. Каждая группа должна была самостоятельно добыть взрывчатку, сделать мину и выйти с нею к железной дороге. В это время ночью поезда не ходили, поэтому мины нужно было ставить днем. Первый такой взрыв осуществили возле деревни Янково Дричинского сельского Совета. Мина взорвалась под эшелоном, который направлялся на фронт…»

В 1944 году прадедушка был призван в ряды Советской Армии.

Награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени и многими медалями.

Все эти награды мы бережно храним и сегодня. Это наша семейная реликвия, как и те воспоминания, что передаются из поколения в поколение. Я точно знаю, что память о моем прадеде будет жить. И каждый его потомок будет знать о том, какое страшное это слово — «война»…

Иван ПРАНОВИЧ,

ученик Марьиногорской гимназии.