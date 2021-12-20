Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Безопасные каникулы»

С 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года ОГАИ Пуховичского РОВД проводит профилактическую акцию «Безопасные каникулы!»

В преддверии зимних школьных каникул и в связи с началом активных перевозок детей, прогнозируется рост объективных угроз обеспечения безопасности детей на дороге. Также основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних являются: невнимательность, беспечность детей на дороге и отсутствие контроля за их досугом со стороны взрослых.

С целью профилактики ДТП с участием несовершеннолетних, накануне и во время зимних школьных каникул, с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию «Безопасные каникулы».

За 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 73 ДТП с участием детей, в которых 1 ребенок погиб и 83 несовершеннолетних получили травмы. По вине самих несовершеннолетних зарегистрировано 15 ДТП.

Большинство аварий произошли с участием детей – пассажиров: в 34 ДТП, один ребенок погиб и 44 – травмированы. 22 ДТП зарегистрированы с участием детей-пешеходов, в которых дети получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, на территории области зарегистрировано 15 ДТП с участием детей-велосипедистов и 2 — с участием несовершеннолетних-водителей.

Так как в каникулярный период всегда намечается активная перевозка детей, а статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних говорит о том, что в большей степени пострадали дети-пассажиры — под особым контролем страж дорог — водители, отвечающие за безопасность перевозки своих пассажиров.

ГАИ напоминает! За нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч.6 ст.18.13 КоАП Республики Беларусь в отношении водителя налагается административное взыскание в виде штрафа в размере до 4 БВ.

Уважаемые взрослые, во избежание несчастных случаев на дороге, напоминаем о систематическом повторении с ребёнком основных Правил дорожного движения и постоянном контроле за досугом детей. При использовании личного автотранспорта настоятельно рекомендуем пристёгиваться ремнями безопасности, в обязательном порядке перевозить детей только пристегнутыми ремнями безопасности, а для детей младшего возраста использовать специальные удерживающие устройства!

Поясните ребенку, что, находясь вблизи или на проезжей части, он не должен разговаривать по телефону и не слушать музыку в наушниках, так как это отвлекает внимание! При переходе проезжей части по пешеходному переходу лучше не просто крепко держать ребенка за одетую в варежку руку, но и придерживать его за запястье. Необходимо на личном положительном примере приучать ребенка к предельному вниманию, дисциплине и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Безопасных каникул!

ОГАИ Пуховичского РОВД.