Госавтоинспекция Пуховичского района проводит единый День безопасности дорожного движения «Вместе — за безопасность на дорогах!»

В целях пропаганды соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения, 28 января 2022 года Госавтоинспекция Пуховичского района проводит единый День безопасности дорожного движения под девизом: «Вместе — за безопасность на дорогах!», направленный на пропаганду соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.

С начала текущего года на автодорогах Минской области произошло 3 ДТП, в которых 0 человек погибли и 3 — получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Основными причинами ДТП стали следующие наиболее распространенные нарушения Правил дорожного движения: превышение установленной скорости движения; нарушение ПДД пешеходами; нарушение правил проезда пешеходных переходов; выезд на полосу встречного движения; нарушение правил маневрирования; без права управления, управление ТС водителями в нетрезвом состоянии.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и велосипедистов являются игнорирование Правил дорожного движения, отсутствие в темное время суток световозвращающих элементов на одежде указанной категории, усугубляет ситуацию таких нарушений и нахождение на проезжей части в состоянии опьянения.

К сожалению, подобные факты происшествий очень часты. Дорога не прощает безответственного поведения на ней, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Небезопасные действия таких пешеходов на дороге и вблизи нее никого не должны оставлять равнодушным.

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы видите вблизи проезжей части пешехода или велосипедиста, находящегося с признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, либо необозначенных световозращающими элементами, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102 в территориальные ОВД и по вашей информации будут приняты соответствующие меры реагирования.

Согласно Кодекса об административных правонарушениях Беларуси:

«…в отношении пешехода, который в темное время суток движется по проезжей части, не обозначив себя фликером, применяются штрафные санкции в размере от 1 до 3 базовых величин или предупреждение. Если нарушение им Правил дорожного движения повлекло создание аварийной ситуации, то размер штрафа составляет от 3 до 8 базовых величин. На сумму от 3 до 5 базовых величин штрафуется пешеход, если он находится на дороге в состоянии алкогольного опьянения».

Кроме того, одной из причин травмирования пешеходов на дорогах – является недисциплинированность водителей и невыполнение требований Правил в части проезда ими нерегулируемых пешеходных переходах и предоставления преимущества пешеходам.

12 января около 08:40 на ул. Буденного в г. М.Горка Пуховичского района, водитель 1944 г.р., двигаясь на автомобиле «Киа Рио» в направлении ул. Октябрьской, совершил наезд на местную жительницу, 1966 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, но госпитализация ей не потребовалась.

Согласно статьи 18.13 ч.7 КоАП Республики Беларусь за невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки, а равно не предоставление лицом, управляющим транспортным средством преимущества в движении пешеходам наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин.

В неблагоприятных погодных условиях и высокой интенсивности движения, особенно в предвыходные и выходные дни, любая ошибка, будь то нарушение правил обгона, маневрирования или скоростного режима, несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего автотранспорта, неминуемо приводила к несчастным случаям на дороге.

Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения одно из самых грубых нарушений Правил дорожного движения. По статистике за пятницу и выходные дни возрастает количество нетрезвых водителей. К слову, за 12 месяцев прошлого года на территории Пуховичского района стражами дорог задержано 138 водителей в состоянии опьянения. За прошлый год по вине нетрезвых водителей произошло 5 ДТП.

Согласно ст.18.15 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, предусмотрена градация алкогольного опьянения водителя. Если алкогольное опьянение составляет до 0,8 промилле включительно – правонарушитель лишается водительского удостоверения сроком на 3 года, также придется заплатить и штраф 100 базовых величин, если более 0,8 промилле – лишение прав сроком на 5 лет и штраф в 200 базовых величин.

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

Также наряду с грубыми правонарушениями является управление транспортом, не имея на это права.

Госавтоинспекция Минской области напоминает, что согласно ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 БВ.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 20 до 50 БВ или административный арест до 15 суток, либо общественные работы.

Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель с признаками опьянения, либо не имея права управления транспортным средством — сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102 (звонок бесплатный).

Уважаемые водители! От ситуации, которая внезапно может возникнуть, на дороге не застрахован никто. Позаботьтесь о своих пассажирах! Перевозите детей только в специальных удерживающих устройствах. Не забывайте их при этом пристегивать ремнем безопасности!

Рекомендации по безопасности дорожного движения

Как правило, причина аварий зимой – ухудшение сцепления колес автомобиля с поверхностью дороги. Основные ошибки водителей при езде по заснеженной или обледенелой дороге являются неправильный выбор скорости и резкое торможение.

Не менее серьёзного отношения требует соблюдение дистанции до впереди идущего автомобиля. Только предусмотрительно выдержанная дистанция поможет водителю избежать аварийной ситуации.

Дополнительная опасность — это заносы, вероятность которых увеличивается на дорогах с неоднородным покрытием или в зоне сугробов. В таких местах руль необходимо держать крепко, и в случае возникновения подобной ситуации повернуть руль в сторону заноса.

Предельного внимания и аккуратности требуют участки дорог с пешеходными переходами. Из-за снегопада у пешеходов, как и у водителей, ограничена видимость. Пешеход может не увидеть автомобиль, да и в плохую погоду у машины совсем другие возможности. Поэтому, сосредоточенность, снижение скорости и плавное торможение – необходимые действия водителей перед пешеходными переходами.

Пешеходы также должны позаботиться о своей безопасности и быть предельно внимательны при переходе проезжей части. Перед началом перехода обязательно остановиться, убедиться в том, что водители транспортных средств вас видят и готовы пропустить. Важно помнить, что во время снегопада и уже образованной наледи на дорогах автомобиль не сможет быстро остановиться.

Еще один важный момент! Госавтоинспекция Минской области не раз обращалась к водителям с рекомендацией о том, что в случае поломки автомобиля на проезжей части, водители в целях своей безопасности обязаны:

— включить аварийную световую сигнализацию и габаритные огни (в темное время суток);

— принять меры для освобождения проезжей части, в случае, если автомобиль не представилось возможным убрать, то незамедлительно выставить знак аварийной остановки (в населенном пункте – не менее 15м, вне населенного пункта – не менее 40м;

— если остановка произошла в условиях плохой видимости либо в темное время суток водители обязаны надеть жилет повышенной видимости;

— если в транспортном средстве находятся пассажиры, их необходимо вывести в безопасное место;

— обратиться в специальные службы по эвакуации транспортного средства.

Также рекомендуем автомобилистам в условиях плохой видимости двигаться с особой осторожностью, не превышать скорость, не нарушать правила обгона, соблюдать дистанцию и постоянно контролировать ситуацию на дороге.

ОГАИ Пуховичского района настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и ответственными как к себе, так и другим участникам!

ОГАИ Пуховичского РОВД.