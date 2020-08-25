Госконтроль проведет «прямую линию» о качестве автомобильных перевозок

Комитетом государственного контроля Минской области 31 августа 2020 года по телефонам (8 017) 284 11 31 и (8 017) 284 09 29 будет проводиться «горячая линия» по вопросу качества осуществления пассажирских автомобильных перевозок в населенных пунктах Минской области.

В указанный день граждане с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 могут сообщить об известных им фактах недобросовестной конкуренции со стороны перевозчиков, дать оценку техническому состоянию парка подвижного состава и обеспечению безопасности пассажирских перевозок, высказаться о длительности интервалов ожидания автобусов и достаточности их на маршрутах, а также и внести предложения по улучшению работы по данным направлениям деятельности.

Сообщение по указанным вопросам также можно отправить до 10 сентября 2020 г. по электронной почте на адрес Комитета государственного контроля Минской области в сети интернет kgkminobl@mail.belpak.by».