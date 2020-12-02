Госпромнадзор напоминает: фейерверки нужно проводить по правилам

В целях обеспечения соблюдения требований безопасности при проведении фейерверков с использованием пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности напоминаем, что к проведению зрелищных мероприятий, связанных с использованием пиротехнических изделий этих классов опасности допускаются юридические лица, имеющие разрешение (лицензию) на данный вид деятельности.

В настоящее время в нашей республике такие разрешения имеет 18 организаций, в числе которых ООО «Линия МАЖИНО» (Пуховичский район, д. Цагельня, квартал 1). С полным списком можно ознакомиться на сайте Госпромнадзора МЧС.

Фейерверки проводятся на основании письменного договора между заказчиком и исполнителем, а также уведомления местных исполнительных и распорядительных органов, территориальных органов Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел.

Также проведение фейерверков во время массовых мероприятий осуществляется на основании решения руководителя местного исполнительного и распорядительного органа или его заместителя о разрешении массового мероприятия в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

В случаях, не связанных с массовыми мероприятиями, фейерверк проводится на основании письменного разрешения руководителя организации (объекта), на территории которой он запланирован.

Запрещается проведение фейерверка без наличия плана мероприятий на месте проведения подготовительных работ.

При проведении фейерверков допускается использование только исправного и аттестованного (допущенного к применению) пускового оборудования и сертифицированных пиротехнических изделий, имеющих сертификат соответствия требованиям ТР ТС 006/2011.

При выборе места проведения фейерверка необходимо учитывать следующие требования безопасности:

— зрители должны находиться за пределами опасной зоны;

— место для демонстрации фейерверка должно находиться на безопасном расстоянии от сгораемых построек, складов топлива и других горючих материалов, складов (в том числе скирд, стогов, полей с пожнивными остатками и стерней, хвойного леса);

— площадку для установки пусковых устройств необходимо выбирать таким образом, чтобы зрители находились с наветренной стороны на безопасном расстоянии от пусковой площадки.

К запрещенным для проведения фейерверков относятся:

— места вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспортных узлов;

— мосты, путепроводы, транспортные магистрали, полосы отчуждения железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов и линий высоковольтной электропередачи, пожаро- и взрывоопасных объектов;

— территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и детских учреждений;

— территории объектов, имеющих важное нравственно-культурное значение, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков, места паломничества.

Площадки, с которых производится фейерверк, должны быть обеспечены по согласованию с территориальными органами МЧС первичными средствами пожаротушения. Охрана мест проведения фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк, которая должна обеспечить охрану пусковой площадки и опасной зоны от проникновения посторонних лиц, меры защиты персонала и сохранность фейерверочных изделий. При необходимости, а также по требованию территориальных органов МЧС и МВД в местах проведения фейерверков организуется дежурство боевого расчета пожарной аварийно-спасательной службы и нарядов органов внутренних дел.

Александр КЛОБУК, начальник Госпромнадзора.