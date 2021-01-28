Госпромнадзор напоминает об опасности угарного газа

Угарный газ — это продукт неполного сгорания топлива, а также любых других органических веществ, который является ядовитым газом без цвета и запаха. Этот газ образуется в результате горения в условиях дефицита кислорода. На открытом воздухе угарный газ быстро рассеивается, тогда как в закрытых помещениях при дефиците кислорода может накапливаться в больших количествах. Угарный газ не обладает цветом и запахом и его присутствие невозможно заметить. Пострадавший может не обратить внимание на первые признаки отравления угарным газом – слабость, зевоту, сонливость. Слабость возрастает с повышением концентрации угарного газа. На фоне слабости хочется спать, что может быть очень опасным и привести к летальному исходу.

Образование смеси угарного газа происходит в результате горения в условиях недостатка кислорода. Повышение концентрации окиси углерода в помещении происходит в случае отсутствия притока свежего воздуха, плохой работы вентиляции, неисправных дымоходах при работе газоиспользующего оборудования.

Главная опасность угарного газа в том, что он не имеет запаха и цвета и при этом даже небольшой его концентрации достаточно, чтобы вызвать необратимые последствия. Уже после нескольких вдохов появляются первые симптомы отравления: головная боль, удушье, стук в висках, головокружение, тошнота, рвота, зрительные и слуховые галлюцинации. Нахождение в течение 5 минут в помещении, содержащем в воздухе всего 0,32% угарного газа, опасно для жизни, а при концентрации СО во вдыхаемом воздухе 1 % после нескольких вдохов наступают судороги и двигательный паралич. Человек теряет сознание и умирает через 2 – 3 минуты.

Единственный эффективный способ избежать трагедии — выполнение всех требований безопасной эксплуатации газовых котлов и проточных водонагревателей. И здесь даже самые, казалось бы, несущественные претензии специалистов полностью оправданы.

Согласно пунктам 43 Правил пользования газом в быту и 263 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения дымовые и вентиляционные каналы обязательно проверяются при вводе оборудования в эксплуатацию, а затем перед каждым отопительным сезоном. А вот дымовые каналы от газовых колонок, если они изготовлены из кирпича, проверяются и чистятся как минимум раз в три месяца.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

· Сразу вынести пострадавшего из помещения на свежий воздух, а если это невозможно, надеть противогаз или дать кислородную подушку;

· Облегчить дыхание, при необходимости очистить дыхательные пути от слизи, рвотных масс, расстегнуть стягивающую одежду, уложить на бок для того, чтобы не допустить западение языка;

· Стимулировать дыхание, дать нашатырный спирт. При низкой температуре воздуха согреть руки и ноги.

Важно незамедлительно вызвать скорую помощь даже в случае, если человек на ваш взгляд находится в удовлетворительном состоянии. Своевременная врачебная помощь позволит предотвратить осложнения, которые могут развиться позже.

При тяжелом состоянии необходимо самостоятельно провести реанимационные мероприятия – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Необходимо помнить, что во время выведения пострадавшего из помещения с опасной концентрацией угарного газа, в первую очередь, необходимо обезопасить себя, во избежание отравления также. Основным «противоядием» при отравлении угарным газом, служит кислород.

С целью профилактики отравления угарным газом необходимо следовать следующим правилам:

· Не следует пользоваться неисправными газовыми плитами, каминами, печами и электроприборами;

· Регулярно проверять исправность вентиляционной системы, чистить дымоход;

· Не стоит в течение длительного времени находиться вблизи автомобильных трасс;

· В гараже, тоннеле, при длительном нахождении в автомобиле всегда выключать двигатель, не спать в автомобиле с включенным двигателем;

· При малейшем подозрении на отравление угарным газом – проветрить помещение, выйти на свежий воздух. Не ложиться спать, если вы чувствуете слабость, сонливость, головокружение.

Главный государственный инспектор Минского областного управления Госпромнадзора Андрей Кравченко.