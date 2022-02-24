Государственным служащим следует поторопиться

28 февраля истекает срок предоставления деклараций о доходах и имуществе за 2021 год

По закону государственные служащие предоставляют ежегодную декларацию о доходах и имуществе за прошедший календарный год в кадровую службу государственных

органов, в которых они занимают государственные должности. Специалисты кадровой службы, принимая декларацию, должны контролировать, правильно ли она оформлена.

Ежегодное декларирование доходов и имущества осуществляют государственные должностные лица, перечисленные в статье 32 Закона Республики Беларусь № 305-З «О борьбе с коррупцией». Вместе с ними предоставлять декларацию о доходах и имуществе обязаны их супруг (супруга), а также совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство.

Специалисты кадровых служб государственных организаций нашего района должны знать об ошибках, допускаемых при заполнении деклараций о доходах и имуществе государственными служащими. В числе наиболее распространенных таких ошибок — неуказание сведений:

— о транспортных средствах (автомобили, мотоциклы, автобусы, прицепы и другие), особенно находящихся в аварийном состоянии, разобранных, которыми длительное время не пользуются, а также переданных в пользование другим лицам по доверенности;

— о почтовых переводах;

— о доходах, полученных из-за границы;

— о полученном по наследству имуществе (квартиры, жилые дома, земельные участки, автомобили и другое);

— о денежных средствах, полученных в дар от физических лиц (близких родственников и иных лиц);

— об алиментах на содержание детей.

Проконсультироваться по вопросам декларирования доходов и имущества можно по телефонам инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району: 3-54-55, 3-58-70.

Андрей МАЗАНИК.