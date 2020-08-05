Государство — это забота. Рубрика «Мы говорим»

Благодарность председателя Минского областного исполнительного комитета, которую вручили заместителю директора территориального центра социального обслуживания населения Пуховичского района Тамаре Манюхиной, — за многолетний добросовестный труд в системе социальной защиты населения. И это не преувеличение: с 1999 года Тамара Ивановна трудится в ТЦСОН.

— За это время я поняла главное: никакое государство не может считаться социально ориентированным, если в нем не отработаны механизмы социальной защиты населения. Центр оказывает помощь разным категориям граждан: инвалидам, малоимущим, многодетным родителям, людям преклонного возраста, а также тем, кто в силу обстоятельств оказался в сложной жизненной ситуации. Это государственная адресная помощь, матпомощь из средств Фонда соцзащиты, гуманитарная помощь и другое. Сейчас, например, ежедневно к нам приходят многодетные родители за материальной помощью для того, чтобы собрать к школе детей. На каждого ребенка государство выплачивает по 60 рублей.

Очень важная часть работы таких центров, каким является наш, — обеспечение социального обслуживания граждан на дому. Согласитесь, когда одинокому пожилому человеку некому принести продукты, лекарства, сделать уборку в доме, разве может он обойтись без помощи социального работника? Уверена, что именно наличие социальной службы — убедительное доказательство того, что государство заботится про каждого человека.