Государство поддерживает молодежь — рубрика «Мы говорим»

Елена МАЗАНИК,

первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ»:

— В 2004 году я стала членом Белорусского республиканского союза молодежи и с тех пор активно сотрудничаю с этой организацией. Будучи школьницей, всегда участвовала во всех мероприятиях, в студенческие годы была секретарем первички этой организации. Воплощать все идеи в жизнь в союзе молодежи помогает поддержка государства. Недавно стартовал республиканский молодежный поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне». Этот проект объединил более 80 парней и девушек из разных уголков страны. Поезд едет по маршруту Витебск – Шклов – Могилев – Гомель – Пинск – Брест – Гродно – Молодечно – Минск. В каждом из городов запланированы встречи с руководством облисполкомов и райисполкомов, открытые диалоги с руководителями организаций, депутатами, лидерами общественных организаций, посещение мемориальных комплексов и знаковых объектов. В путешествие на молодежном поезде отправился и представитель нашего района Егор Жилук, которого многие пуховчане знают как талантливого исполнителя.

Поддержка молодежи со стороны государства имеет большое значение. Я считаю очень важным, что каждый молодой специалист получает гарантированное первое рабочее место. Во время учебы в университете мне было важно знать, что у меня будет стабильная работа. Радует, что на предприятиях и в организациях ждут молодых специалистов. Старшие коллеги стараются поделиться своим опытом и заинтересовать молодых специалистов, чтобы те остались после отработки.